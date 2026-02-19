Dramatiškas princo Andrew sulaikymas sukrėtė karališkąją šeimą: prabilo karalius Karolis III

BBC pateikė karaliaus pareiškimą dėl princo Andrew arešto.
„Su didžiausiu susirūpinimu sužinojau naujienas apie A. Mountbatten-Windsor ir įtarimus dėl netinkamo elgesio valstybės tarnyboje.
Dabar bus vykdomas išsamus, sąžiningas ir tinkamas procesas, kurio metu šis klausimas bus deramai ištirtas atitinkamų institucijų.
Kaip jau esu sakęs anksčiau, mes visapusiškai ir nuoširdžiai remiame šį procesą ir bendradarbiaujame.
Leiskite aiškiai pareikšti – įstatymas turi būti įvykdytas.
Kol šis procesas tęsiasi, nebūtų teisinga iš mano pusės toliau komentuoti šį klausimą.
Tuo tarpu mano šeima ir aš toliau vykdysime savo pareigą ir tarnystę jums visiems“, – pareiškime teigė karalius Karolis III.
Primename, kad vasario 19-osios rytą mažiausiai 6 nežymėti automobiliai su 8 pareigūnais, turinčiais tarnybinius kompiuterius, buvo pastebėti įvažiuojantys į Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos Sandringamo valdą Norfolke, Anglijoje.
A. Mountbatteną-Windsorą policija sulaikė po „išsamaus aplinkybių vertinimo“ dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas.
Pradėtas tyrimas, pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke.
Ekspertų teigimu, ilgiausias laikotarpis, kiek buvęs princas gali būti laikomas sulaikytas, yra 96 valandos. Tačiau tam reikėtų kelių sulaikymo termino pratęsimų, kuriuos turėtų patvirtinti vyresnieji policijos pareigūnai ir magistratų teismas.
Kaip skelbė BBC, A. Mountbatteno-Windsoro bus laikomas areštinės kameroje, kurioje yra tik lova ir tualetas. Ten buvęs princas lauks apklausos. Pasak eksperto, jam nebus taikomas joks ypatingas režimas.
A. Mountbatteno-Windsoro pavardė jau kurį laiką figūravo nuteisto JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino bylose.
Skelbta, kad eidamas Jungtinės Karalystės prekybos pasiuntinio pareigas jis galėjo perduoti J. Epsteinui potencialiai konfidencialias ataskaitas.
Didėjant tarptautiniam spaudimui dėl ryšių su J. Epsteinu, buvęs princas buvo priverstas palikti Vindzorą ir persikelti į nuošalesnį Sandringamo dvarą Norfolke.
Vasario pradžioje jis išvyko iš „Royal Lodge“ rezidencijos ir šiuo metu gyveno „Wood Farm Cottage“ name Sandringamo teritorijoje. Nors Bakingamo rūmai anksčiau buvo skelbę, kad persikėlimas planuojamas 2026 metų pradžioje, naujausias su J. Epsteino bylomis susijusių dokumentų paviešinimas, panašu, paspartino šį sprendimą.
Andrew 2019 metais pasitraukė iš karališkųjų pareigų po to, kai viena iš J. Epsteino kaltintojų Virginia Giuffre pareiškė buvusi parduota lytiniams santykiams su šiuo karališkosios šeimos nariu tris kartus, du iš jų – kai jai buvo 17 metų.
2021 metais ji JAV pateikė civilinį ieškinį, kuris 2022-ųjų vasarį buvo išspręstas taikiai, pranešama, už maždaug 12 mln. svarų sterlingų sumą.
Praėjusių metų pabaigoje karalius Karolis III atėmė iš brolio karališkuosius titulus ir apdovanojimus.
Karalius Karolis IIIJungtinės Karalystės princas Andrewkarališkoji šeima
