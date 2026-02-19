Ekspertai prabilo apie buvusio princo Andrew sulaikymą: aiškėja, kiek laiko jis gali būti už grotų

Apie tai BBC radijo „5 Live“ žurnalistai kalbėjosi su policijos veiklą komentuojančiu ekspertu Danny Shawu, kuris paaiškino, ką iš tiesų reiškia Andrew Mountbatteno-Windsoro sulaikymas.
Pasak jo, ilgiausias laikotarpis, kiek buvęs princas gali būti laikomas sulaikytas, yra 96 valandos. Tačiau tam reikėtų kelių sulaikymo termino pratęsimų, kuriuos turėtų patvirtinti vyresnieji policijos pareigūnai ir magistratų teismas.
D. Shawo teigimu, daugeliu atvejų įtariamieji laikomi 12 arba 24 valandas, o vėliau jiems pareiškiami kaltinimai arba jie paleidžiami, kol tęsiamas tyrimas.
Skelbiama, kad A. Mountbatteno-Windsoro bus laikomas areštinės kameroje, kurioje yra tik lova ir tualetas. Ten buvęs princas lauks apklausos. Pasak eksperto, jam nebus taikomas joks ypatingas režimas.
Primename, kad šiandien 66-ąjį gimtadienį švenčiantis A. Mountbattenas-Windsoras policijos buvo sulaikytas po „išsamaus aplinkybių vertinimo“ dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas. Pradėtas tyrimas, taip pat pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke.
„Vykdydami tyrimą šiandien (02–19) sulaikėme vyrą, vyresnį nei 60 metų, iš Norfolko, įtariamą netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas, ir atliekame kratas Berkšyre ir Norfolke esančiuose objektuose“, – teigiama Temzės slėnio policijos pranešime, kuriame buvęs karališkosios šeimos narys neįvardijamas.
Nuo karališkųjų pareigų A. Mountbattenas-Windsoras atsitraukė 2019 m., kai buvo paviešinti jo ryšiai su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu ir J. Epsteino kaltintojos Virginios Giuffre teiginiai, kad ji buvo priversta tris kartus turėti lytinių santykių su princu Andrew, du kartus – būdama 17 metų.
Praėjusių metų pabaigoje karalius Karolis III iš brolio atėmė karališkuosius titulus ir apdovanojimus, kai V. Giuffre pomirtiniuose memuaruose išsamiai aprašė šias aplinkybes.
Vasario pradžioje pasirodė informacija, kad antra įtariama J. Epsteino auka per advokatą pareiškė, jog 2010 m. finansininkas ją išsiuntė į Jungtinę Karalystę susitikti su Andrew. Paviešinus naujausius dokumentus, buvęs princas, griežtai neigiantis bet kokius pažeidimus, anksčiau nei planuota išsikraustė iš savo rezidencijos Vindzore.
Jungtinėse Valstijose paskelbtuose dokumentuose pateikiami ir kiti su šia istorija siejami duomenys – advokato laiškas, kuriame teigiama, kad Andrew ir J. Epsteinas 2006 m. esą spaudė moterį, dirbusią egzotinių šokių šokėja, užsiimti seksu trise.
Taip pat paviešintos nuotraukos ir elektroniniai laiškai, siejantys A. Mountbatteną-Windsorą su J. Epsteinu.
Dokumentai leidžia daryti prielaidą, kad Andrew galėjo perduoti J. Epsteinui konfidencialias ataskaitas tuo laikotarpiu, kai daugiau nei prieš dešimtmetį dirbo Jungtinės Karalystės prekybos pasiuntiniu.