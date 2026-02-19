Jungtinėje Karalystėje sulaikytas buvęs princas Andrew

A. Mountbatteną-Windsorą policija sulaikė po „išsamaus aplinkybių vertinimo“ dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas. Pradėtas tyrimas, pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke.
„Vykdydami šį tyrimą šiandien (02–19) sulaikėme šešiasdešimties metų amžiaus vyrą iš Norfolko, įtariamą netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas, ir atliekame kratas adresuose Berkšyre ir Norfolke.
Šiuo metu vyras tebėra policijos areštinėje.
Vadovaudamiesi nacionalinėmis gairėmis, sulaikytojo tapatybės neatskleisime. Taip pat primename, kad ši byla dabar yra aktyvi, todėl viešinant informaciją būtina laikytis atsargumo, kad nebūtų pažeistos teismo nešališkumo taisyklės“, – teigiama policijos pareiškime.
Temzės slėnio policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Oliveris Wrightas pabrėžė, kad sprendimas pradėti tyrimą priimtas po išsamaus aplinkybių įvertinimo.
„Po išsamaus vertinimo pradėjome tyrimą dėl šio įtariamo netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas. Svarbu apsaugoti mūsų tyrimo vientisumą ir objektyvumą, kol kartu su partneriais tiriame šį galimą nusikaltimą. Suprantame didelį visuomenės susidomėjimą šia byla ir pateiksime naujausią informaciją tinkamu metu“, – sakė O. Wrightas.
A. Mountbatteno-Windsoro pavardė jau kurį laiką figūravo nuteisto JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino bylose.
Skelbta, kad eidamas Jungtinės Karalystės prekybos pasiuntinio pareigas jis galėjo perduoti J. Epsteinui potencialiai konfidencialias ataskaitas.
Didėjant tarptautiniam spaudimui dėl ryšių su J. Epsteinu, buvęs princas buvo priverstas palikti Vindzorą ir persikelti į nuošalesnį Sandringamo dvarą Norfolke.
Vasario pradžioje jis išvyko iš „Royal Lodge“ rezidencijos ir šiuo metu gyveno „Wood Farm Cottage“ name Sandringamo teritorijoje. Nors Bakingamo rūmai anksčiau buvo skelbę, kad persikėlimas planuojamas 2026 metų pradžioje, naujausias su J. Epsteino bylomis susijusių dokumentų paviešinimas, panašu, paspartino šį sprendimą.
Andrew 2019 metais pasitraukė iš karališkųjų pareigų po to, kai viena iš J. Epsteino kaltintojų Virginia Giuffre pareiškė buvusi parduota lytiniams santykiams su šiuo karališkosios šeimos nariu tris kartus, du iš jų – kai jai buvo 17 metų.
2021 metais ji JAV pateikė civilinį ieškinį, kuris 2022-ųjų vasarį buvo išspręstas taikiai, pranešama, už maždaug 12 mln. svarų sterlingų sumą. Praėjusiais metais V. Giuffre mirė.
Praėjusių metų pabaigoje karalius Karolis III atėmė iš brolio karališkuosius titulus ir apdovanojimus.