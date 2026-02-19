Paaiškėjo filmų „Bulvarinis skaitalas“ ir „Kaukė“ žvaigždės mirties priežastis

Tačiau tik dabar paaiškėjo, kas iš tiesų aktoriui nutiko.
Kaip praneša „Page Six“, aktorius mirė nuo atsitiktinės šautinės žaizdos. Garsus aktorius gruodžio 12-ąją rastas negyvas savo bute Lower East Side rajone Niujorke.
Niujorko Vyriausiojo teismo medicinos eksperto biuras nurodė, kad mirties priežastis – šautinė žaizda kairėje pažastyje, kurios metu buvo pažeista žasto arterija. Anot TMZ, Greene’as netyčia iššovė sau į kairę pažastį, o kulka pažeidė arteriją, tiekiančią kraują į ranką, alkūnę, dilbį ir plaštaką.
Aktorius buvo rastas be gyvybės ženklų apie 15 val. 25 min. savo bute Clinton Street gatvėje. Policija iškart pranešė, kad nusikaltimo požymių neįžvelgiama.
Liūdną žinią patvirtino ilgametis jo vadybininkas Greggas Edwardsas. Jis P. Greene’ą prisiminė kaip išskirtinį žmogų ir talentą.
„Iš tiesų vienas geriausių mūsų kartos aktorių. Jo širdis buvo nepaprastai didelė. Aš jo pasiilgsiu. Jis buvo puikus draugas“, – sakė vadybininkas.
Paaiškėjo ir tai, kad tą pačią dieną aktoriui buvo suplanuota operacija – turėjo būti pašalintas gerybinis navikas šalia plaučio. Pasak G. Edwardso, paskutinio pokalbio metu Peteris buvo „visiškai normalus“.
„Jis kalbėjo apie būsimą operaciją, linkėjo man sėkmės, kaip ir aš jam. Mes buvome geri draugai daugiau nei dešimtmetį. Aš jį myliu“, – kalbėjo jis.
Vienas kaimynų teigė, kad aktorius rastas gulintis veidu į grindis, su veido sužalojimais ir krauju aplink. Taip pat esą buvo rastas keistas raštelis su užrašu „I’m still a Westie“. Manoma, kad tai gali būti nuoroda į 8-ojo dešimtmečio airių amerikiečių gaują, veikusią Hell’s Kitchen rajone.
Dar prieš mirtį P. Greene’as ruošėsi vaidinti nepriklausomame trileryje „Mascots“ kartu su aktoriumi Mickey Rourke’u. Filmo scenaristas ir režisierius Kerry Mondragónas, pasak vadybininko, buvo sukrėstas šios netikėtos žinios.
1965-aisiais Montclair mieste, Naujojo Džersio valstijoje, gimęs P. Greene’as išgarsėjo 10-ajame dešimtmetyje, dažniausiai įkūnydamas negatyvius personažus.
Žiūrovams jis geriausiai įsiminė kaip sadistiškas apsaugininkas ir serijinis žudikas Zedas Quentino Tarantino filme „Bulvarinis skaitalas“ bei mafijos pareigūnas Dorianas Tyrellas Chucko Russello filme „Kaukė“. Abu vaidmenys sukurti 1994 metais.
Per savo karjerą aktorius sukūrė daugiau nei 95 vaidmenis. Jis taip pat pasirodė filmuose „Laws of Gravity“, „Clean, Shaven“, „Blue Streak“ ir „Training Day“.
„Niekas blogiuko nesuvaidino geriau nei Peteris. Tačiau jis turėjo ir švelniąją pusę, kurios dauguma niekada nepamatė, ir aukso dydžio širdį“, – sakė G. Edwardsas.