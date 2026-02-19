Per princo Andrew gimtadienį laukė netikėta pareigūnų „dovana“: aiškėja netikėtos sulaikymo detalės

Tai įvyko po to, kai Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra (NCA) pranešė remianti Jungtinės Karalystės policijos pajėgas, tiriančias informaciją, paskelbtą vadinamuosiuose Jeffrey Epsteino bylose. NCA nurodė padedanti policijai „užtikrinti išsamų ir nepriklausomą paskelbtos informacijos vertinimą“.
Temzės slėnio policija patvirtino, kad šeštą dešimtį perkopęs vyras iš Norfolko buvo sulaikytas įtariant netinkamą elgesį einant valstybines pareigas ir šiuo metu yra laikomas areštinėje. Pareigūnai atlieka kratas Berkšyre ir Norfolke.
Temzės slėnio policijos vyriausiojo pareigūno pavaduotojas Oliveris Wrightas sakė: „Atlikę išsamų vertinimą, pradėjome tyrimą dėl galimo netinkamo elgesio einant valstybines pareigas.
Svarbu užtikrinti mūsų tyrimo vientisumą ir objektyvumą, bendradarbiaujant su partneriais tiriant šį įtariamą nusikaltimą. Suprantame didelį visuomenės susidomėjimą šia byla ir atnaujintą informaciją pateiksime tinkamu metu.“
Spaudimas buvusiam princui, jau anksčiau sulaukusiam kritikos, didėja dėl jo ryšių su nuteistu pedofilu po to, kai JAV paviešino tris milijonus puslapių anksčiau neskelbtų elektroninių laiškų, dokumentų ir vaizdų iš skandalingų J.Epsteino bylų.
Anksčiau Temzės slėnio policija buvo pranešusi, kad vertina kaltinimus, esą moteris buvo atgabenta į Jungtinę Karalystę Jeffrey Epsteino tam, kad turėtų lytinių santykių su Andrew. Taip pat tiriami teiginiai, kad eidamas Jungtinės Karalystės prekybos pasiuntinio pareigas jis dalijosi jautria informacija su J.Epsteinu.
Paviešinti tariami elektroniniai laiškai tarp princo Andrew ir J.Epsteino, taip pat šokiruojanti nuotrauka, kurioje jis matomas virš moters.
Policija paragino visus turinčius informacijos apie galimą prekybą žmonėmis ir seksualinius nusikaltimus, datuojamus 1994 metais ir minimus J.Epsteino bylose, kreiptis į pareigūnus.
J.Epsteino bylose paskelbti laiškai taip pat, kaip teigiama, rodo, kad buvęs hercogas, 2001–2011 m. ėjęs prekybos pasiuntinio pareigas, dalijosi oficialių vizitų į Honkongą, Vietnamą ir Singapūrą ataskaitomis su J.Epsteinu. Temzės slėnio policija anksčiau nurodė, kad šiuos kaltinimus aptarė su Karališkosios prokuratūros tarnybos specialistais.
Praėjusiais metais karalius Karolis III iš savo brolio princo Andrew atėmė titulus po to, kai po mirties buvo išleista Virginios Giuffre knyga, kurioje ji teigė, kad būdama 17 metų buvo išnaudojama J.Epsteino ir jo buvusios partnerės Ghislaine Maxwell. 2022 metais princas Andrew sumokėjo milijoninę sumą V.Giuffre, su kuria, pasak jo, niekada nebuvo susitikęs, kad būtų užbaigta civilinė byla dėl seksualinio išnaudojimo.
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris, komentuodamas kaltinimus princo Andrew atžvilgiu, pareiškė, kad: „Niekas nėra aukščiau įstatymo“. Kalbėdamas BBC laidoje „Breakfast“, K.Starmeris buvo dar kartą paklaustas apie galimą Andrew liudijimą. Jis teigė: „Kiekvienas, turintis informacijos, turėtų liudyti. Nesvarbu, ar tai Andrew, ar kas nors kitas – visi, turintys reikšmingos informacijos, turėtų kreiptis į atitinkamas institucijas. Šiuo atveju kalbame apie J.Epsteino bylą, tačiau yra ir daug kitų atvejų.“
