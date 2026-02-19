Princas Williamas prisipažino susidūręs su emociniais sunkumais

Įžvalgomis apie psichikos sveikatą karališkosios šeimos narys pasidalijo radijo laidoje „Radio 1“.
Ten jis kalbėjosi kartu su reperiu Professor Green, muzikantu Guvna B, Gregu Jamesu, Allanu Brownriggu ir kitais žinomais vyrais.
Diskusijos metu vyrai palietė jautrią temą, pasidalindami savo asmeninėmis patirtimis.
Savo ruožtu princas Williamas neslėpė, kad jam prireikė daug laiko suprasti savo emocijas.
Jis pridūrė, kad svarbu, jog kiti vyrai kalbėtų šia tema – taip jie padės kitiems vyrams labiau atsiverti.
Laidoje Williamas išreiškė viltį, kad pokalbiai apie savižudybių prevenciją ir psichikos sveikatą kada nors taps savaime suprantami.
Tuo pačiu princas pripažino, kad kartais būna nelengva suprasti savo emocijas – taip nutiko ir jam.
„Man prireikia daug laiko bandant suprasti savo emocijas ir kodėl jaučiuosi taip, kaip jaučiuosi. Manau, kad labai svarbu kartais save pasitikrinti ir išsiaiškinti, kodėl jautiesi būtent taip.
Kartais yra akivaizdus paaiškinimas, kartais jo nėra. Manau, kad svarbu suprasti, jog psichikos sveikatos krizė yra laikina – gali patirti stiprų krizės momentą, bet jis praeis“, – laidoje kalbėjo princas Williamas.
Psichikos sveikatos tema yra svarbi ir jo žmonai Catherine Middleton.
Praėjusį mėnesį jų karališkasis fondas skyrė įspūdingą 1 mln. svarų sterlingų sumą Nacionalinio savižudybių prevencijos tinklo Jungtinėje Karalystėje pradžiai.
Laidoje Williamas tikino, kad tokia parama gali būti kaip mažas atspirties taškas žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos.
„Jei apie tai kalbėsime daugiau ir labiau šviesime žmones, tuomet, tikėkimės, savižudybės idėja bus vis labiau ir labiau stumiama šalin. Nes žinai, kad rytoj gali pabusti ir jaustis visai kitaip.
Nė vienas žmogus šiame pasaulyje neturi visų įrankių kiekvienai galimai situacijai ar psichinei būsenai, su kuria susidurs.
<...> negalime tikėtis patys gauti visus atsakymus. Prašyti pagalbos yra normalu – kreipkis į draugą, ieškok pagalbos“, – skatino princas Williamas.