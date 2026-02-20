Po audringų diskusijų – griežtas sprendimas: Gio Pika uždrausta atvykti į Lietuvą

„Atsižvelgdamas į užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio siūlymą ir pateiktą Užsienio reikalų ministerijos informaciją bei vadovaudamasis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 4 ir 8 dalimis ir Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklėmis, š. m. vasario 19 d. vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius savo įsakymu nusprendė uždrausti Rusijos Federacijos piliečiui Georgy‘iui Dzhioev‘ui atvykti į Lietuvos Respubliką iki 2031 m. vasario 19 d.“ – teigiama Eltai perduotame Vidaus reikalų ministerijos (VRM) komentare.
Taip pat pranešama, jog Migracijos departamentui pavesta įtraukti minėtą pilietį į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą.
Kaip skelbta, kilus diskusijoms dėl galimybės ne kartą Rusijoje koncertavusiam atlikėjui Gio Pika kovą pasirodyti Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas paragino Užsienio reikalų ministeriją (URM) šio kartvelų atlikėjo neįleisti į Lietuvą.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Savo ruožtu URM vadovas K. Budrys šiuo klausimu kreipėsi į vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, prašydamas uždrausti atlikėjui atvykti į Lietuvą.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras V. Benkunskas ragino URM neįleisti kartvelų atlikėjo Gio Pika į Lietuvą. Pasak jo, savivaldybės specialistai suskaičiavo mažiausiai septynis atvejus, kai Kremliui jau pradėjus pilno masto karą prieš Ukrainą reperis koncertavo Rusijoje.
Susiję straipsniai
Atlikėjas Gio Pika Vilniuje žadėjo koncertuoti kovo 21 d. Pramogų arenoje. Kaip pabrėžia renginio organizatoriai, atlikėjas „gimė Osetijos regione, kuris karo metu buvo okupuotas, todėl atlikėjas jokiu būdu negali būti siejamas su Rusijos politine, kultūrine ar ideologine erdve.“
Spalio pabaigoje sostinės meras taip pat kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Alisherą Morgenshterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant – reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų.