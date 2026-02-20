Po kovos su klastinga liga mirė serialo „Grei anatomija“ žvaigždė

Kalifornijoje gimęs aktorius ALS diagnozę išgirdo praėjusiais metais, o paskutinius savo gyvenimo mėnesius skyrė informuotumo didinimui apie šią dažniausią motorinių neuronų ligos formą.
„Sunkia širdimi pranešame, kad Ericas Dane’as ketvirtadienio popietę mirė po drąsios kovos su ALS“, – rašoma jo šeimos išplatintame pranešime.
Aktorius buvo vedęs kolegę aktorę ir modelį Rebeccą Gayheart, su kuria susilaukė dviejų vaikų.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Šeimos teigimu, paskutines gyvenimo dienas jis praleido apsuptas artimųjų – draugų, mylimos žmonos ir dviejų dukterų Billie bei Georgios, kurios buvo jo gyvenimo variklis.
„Jo labai trūks, ir jis visada bus su meile prisimenamas. Ericas dievino savo gerbėjus ir yra amžinai dėkingas už jam parodytą meilę bei palaikymą“, – teigiama pranešime.
Susiję straipsniai
Populiariame HBO paauglių dramos seriale „Euforija“ E. Dane’as įkūnijo šeimos patriarchą Kalą Jacobsą. Tačiau didžiausio pripažinimo sulaukė suvaidinęs daktarą Marką Sloaną, dar vadintą „Dr. McSteamy“, medicininėje dramoje „Grei anatomija“ (angl. „Grey's Anatomy“).
Per savo karjerą E. Dane’as taip pat vaidino Jasoną Deaną fantastiniame seriale „Charmed“, kapitoną Tomą Chandlerį veiksmo dramoje „The Last Ship“, pasirodė filmuose „Marley & Me“, „Valentine’s Day“ ir „Burlesque“.
ALS, dar vadinama Lou Gehrigo liga, yra reta degeneracinė liga, sukelianti progresuojantį raumenų paralyžių. Ji pažeidžia smegenų ir nugaros smegenų nervines ląsteles, kontroliuojančias raumenų judesius, todėl sergantieji pamažu praranda gebėjimą savarankiškai kalbėti, valgyti, vaikščioti ir kvėpuoti.
Praėjusią vasarą aktorius ABC laidoje „Good Morning America“ prisipažino, kad diagnozė jį supykdė.
„Mano tėvas buvo iš manęs atimtas, kai buvau dar vaikas. O dabar yra didelė tikimybė, kad ir aš būsiu atimtas iš savo dukrų, kai jos dar labai jaunos“, – sakė jis.
E. Dane’o tėvas nusižudė, kai aktoriui buvo septyneri.
Aktorius gimė 1972 metais San Franciske, o televizijoje debiutavo 1993-iaisiais seriale „The Wonder Years“.