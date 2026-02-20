Tailande iškritęs iš daugiaaukščio žuvo „Asos“ bendraįkūrėjas: prieš mirtį – neramumai asmeniniame gyvenime

Tailando pareigūnai patvirtino, kad 62 metų Jungtinės Karalystės pilietis buvo rastas negyvas vasario 9 dieną rytiniame pajūrio kurorte Pataja.
Jo kūnas aptiktas prie prabangaus viešbučio, kuriame jis gyveno kaip ilgalaikis gyventojas – 17-ajame aukšte esančiame apartamentų numeryje.
Policijos tyrėjas BBC sakė, kad vyras incidento metu buvo vienas, kambarys buvo užrakintas iš vidaus, o įsilaužimo požymių nenustatyta. Atliktas tyrimas smurto ar nusikalstamos veikos požymių nenustatė.
Susiję straipsniai
Pareigūnų teigimu, Q.Griffithsas buvo įsivėlęs į dvi teismo bylas, kurios galėjo kelti jam stresą. BBC duomenimis, jis buvo išsiskyręs su antrąja žmona Tailando piliete. Su ja bylinėjosi dėl bendro verslo.
Q.Griffithsas 2000 metais Londone kartu su Nicku Robertsonu, Andrew Reganu ir Deborah Thorpe įkūrė „ASOS“. Po penkerių metų jis pasitraukė iš aktyvios veiklos įmonėje, tačiau išliko reikšmingu akcininku.
Pirminis bendrovės pavadinimas reiškė „As Seen On Screen“ – pradžioje ji prekiavo drabužiais, įkvėptais televizijos ir kino žvaigždžių aprangos. Vėliau „ASOS“ išaugo į vieną didžiausių internetinių mados prekyviečių, siūlančių šimtų prekių ženklų produkciją ir nuosavas kolekcijas. Vienu metu įmonės vertė viršijo 6 mlrd. svarų sterlingų.
Tarp didžiausių „ASOS“ akcininkų – Danijos milijardierius Andersas Holch Povlsenas, valdantis drabužių milžinę „Bestseller“, taip pat verslininkas Mike Ashley, kuriam priklauso „Frasers Group“.
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė: „Teikiame pagalbą Tailande mirusio Jungtinės Karalystės piliečio šeimai ir palaikome ryšį su vietos institucijomis.“
***
Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.