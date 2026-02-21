JK vyriausybė svarsto galimybę pašalinti buvusį princą Andrew iš sosto paveldėjimo eilės

Pasipylus skandalingai informacijai iš dokumentų, susijusių su mirusiu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, karalius Karolis III jau atėmė iš savo jaunesniojo brolio visus titulus ir išvarė jį iš jo namų Vindzore. Tačiau velionės karalienės Elžbietos II sūnus vis dar yra aštuntas eilėje į sostą ir rikiuojasi po jo sūnėno princo Harry dukters princesės Lilibet.
Vyriausybė svarstys galimybę pateikti teisės aktus, kuriais Andrew Mountbattenas-Windsoras būtų pašalintas iš sosto paveldėjimo eilės, kai policija baigs tyrimą, naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.
Buvęs princas ketvirtadienį dėl įtarimų netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas buvo sulaikytas savo naujuose namuose atokiame karaliaus Sandringamo dvare rytiniame Norfolke.
Kasdien pasirodant informacijai apie artimus Andrew ryšius su J. Epsteinu ir apie tai, kad jis, regis, dalijosi konfidencialiais duomenimis, kai 2001–2011 m. dirbo JK prekybos pasiuntiniu, pastaraisiais mėnesiais išaugo visuomenės pasipiktinimas.
Po Andrew sulaikymo – precedento neturinčio veiksmo karališkosios šeimos atžvilgiu šiuolaikinėje eroje – atlikta „YouGov“ apklausa parodė, kad 82 proc. žmonių mano, jog jis turėtų būti pašalintas iš savo vietos sosto paveldėjimo eilėje.
Policija penktadienį jau antrą dieną atliko kratas jo buvusiuose namuose Vindzore. Jos turėtų būti tęsiamos ir savaitgalį. Londono Metropoliteno policija nurodė, kad siekia gauti informacijos iš pareigūnų, „artimų“ Andrew, apie „viską“, ką jie „matė ar girdėjo tarnybos laikotarpiu, kas galėtų būti aktualu mūsų tyrimams“.
Mažiausiai devynios britų policijos pajėgos patvirtino, kad tiria teiginius, iš kurių daugelis yra susiję su Andrew, atsiradusius pasirodžius naujausiai J. Epsteino failų partijai, kurią praėjusį mėnesį paviešino JAV vyriausybė. Ją sudaro apie 3 mln. dokumentų.
A. Mountbattenas-Windsoras, kuris sulaikymo dieną minėjo 66-ąjį gimtadienį, po beveik 12 valandų trukusios apklausos ketvirtadienio vakarą buvo paleistas iš policijos nuovados.
