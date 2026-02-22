Prisiminė pasaulį purčiusį skandalą: pokerio partijos metu rusų milijardierius pralošė milijoninę jachtą

2006 metais pasaulį apskriejo viena labiausiai aptarinėtų istorijų tarp Rusijos milijardierių. Prabangi jachta „Le Grand Bleu“, kurios vertė siekė apie 125 mln. JAV dolerių, atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre dėl neįprasto įvykio – buvo teigiama, kad ji galėjo būti pralošta draugiškame pokerio žaidime.
Pagrindinis šios istorijos herojus – R. Abramovičius, tuo metu valdęs Anglijos „Premier“ lygos klubą „Chelsea FC“.
113 metrų ilgio laivas turi septynias kajutes, SPA zoną, privatų kino teatrą, paplūdimio klubą, apvalų baseiną ir net specialią erdvę sportui. Be to, jachtoje įrengtos dvi sraigtasparnių aikštelės, yra 20 metrų ilgio pagalbinė mini jachta, 22 metrų burlaivis ir net visureigis „Land Rover“ – visa tai paverčia laivą tikru plaukiojančiu kurortu.
Toma Vaškevičiūtė – apie naują gyvenimo etapą ir ką tik įvykusias sužadėtuves Paryžiuje
Tariama milijardierių pokerio partija Remiantis tuo metu pasirodžiusiais pranešimais, R. Abramovičius buvo pakvietęs savo bičiulį Jevgenijų Švidlerį į svečius „Le Grand Bleu“ jachtoje. Linksmo vakaro metu, kaip teigta, jie statė itin prabangius prizus – automobilius, namus ir vilas.
Artimi šaltiniai tvirtino, kad J. Švidleris laimėjo pokerio partiją, kurioje pagrindiniu statymu tapo superjachta, ir taip tapo naujuoju jos savininku.
Susiję straipsniai
Vis dėlto, R. Abramovičius šią istoriją paneigė, o jokių oficialių patvirtinimų apie tokio sandorio tikrumą iki šiol nepasirodė.
Milijoninis mainas tarp meno ir prabangos Po kelerių metų visuomenės dėmesį patraukė dar viena paslaptinga istorija iš prabangaus jūrų pasaulio. Jungtinių Arabų Emyratų viceprezidentas šeichas Mansouras bin Zayedas Al Nahyanas 2012 metais užsakė superjachtą „Topaz“, pastatytą Vokietijos laivų statykloje „Lürssen Werft“ Brėmene. 147,25 metro ilgio laivo vertė siekė apie 450 mln. JAV dolerių.
Tačiau 2019 metais jachta buvo pervadinta į „A+“, nors jokių oficialių duomenų apie jos pardavimą ar savininko pasikeitimą nebuvo užfiksuota. Įdomu tai, kad 2017 metais Saudo Arabijos princas Mohammedas bin Salmanas Al Saudas įsigijo Leonardo da Vinci paveikslą „Salvator Mundi“ už 450,3 mln. JAV dolerių – sumą, beveik identišką superjachtos vertei.
Netrukus po to princas padovanojo šį meno kūrinį Jungtiniams Arabų Emyratams, o tai pakurstė kalbas apie galimą simbolinį mainą tarp meno šedevro ir prabangaus laivo – vieną paslaptingiausių istorijų prabangos pasaulyje.
milijardieriusrusasjachta
Rodyti daugiau žymių