Negyvas rastas „Sandėlių karai“ žvaigždė Darrellas Sheetsas

2026 m. balandžio 25 d. 00:17
Mirė populiaraus amerikiečių realybės šou „Sandėlių karai“ žvaigždė Darrellas Sheetsas. 67-erių vyras buvo rastas negyvas savo namuose Arizonoje.
Kaip praneša vietos teisėsauga, pareigūnai į jo namus buvo iškviesti paryčiais, gavus pranešimą apie galimai mirusį asmenį. Atvykę jie rado D. Sheetsą be gyvybės ženklų.
Pirminiais duomenimis, vyras galėjo pakelti prieš save ranką – įtariama, kad mirties priežastis yra šautinis sužalojimas.
Įvykio vietoje pradėtas tyrimas, o kūnas perduotas medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį. Policija patvirtino, kad apie nelaimę informuoti artimieji, o tyrimas vis dar tęsiamas.

D. Sheetsas išgarsėjo dalyvaudamas realybės šou „Sandėlių karai“, kuriame pasirodė net 15 sezonų. Charizmatiškas ir azartiškas dalyvis greitai tapo vienu ryškiausių projekto veidų.
Laidoje jis kartu su sūnumi Brandonu ne kartą nustebino žiūrovus įspūdingais radiniais – nuo vertingų meno kūrinių iki retų kolekcinių daiktų.
Pats D. Sheetsas ne kartą yra sakęs, kad sandėliukų aukcionai jam – ne tik darbas, bet ir aistra.
„Tai mano priklausomybė“, – yra prisipažinęs jis.
