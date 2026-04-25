Tragedija Afrikoje: sutryptas dramblių mirė garsus turtuolis

Pranešama, kad vyras dalyvavo maždaug 30 tūkst. svarų sterlingų vertės medžioklėje, kurios tikslas buvo sumedžioti retą geltonnugarį duikerį – nedidelę miško antilopę.
Medžioklėje jį lydėjo profesionalus medžiotojas.
E. Dosio buvo gerai žinomas trofėjinės medžioklės entuziastas. Per kelis dešimtmečius jis medžiojo dramblius, leopardus, raganosius, buivolus ir liūtus įvairiose Afrikos šalyse, o Jungtinėse Valstijose – beveik visas laukinių elnių rūšis.
Lemtingas incidentas įvyko praėjusį penktadienį, kai medžiotojai netikėtai susidūrė su penkiomis dramblių patelėmis ir jaunikliu.
Pasak šaltinių, tankioje augmenijoje buvę drambliai pasirodė visiškai netikėtai ir iškart puolė žmones. Profesionalus medžiotojas buvo sunkiai sužeistas ir neteko savo ginklo, o E. Dosio liko tik su šautuvu, skirtu smulkesniam laimikiui.
Netrukus vyrą puolę drambliai pargriovė ir mirtinai sutrypė.
Su žuvusiuoju pažįstamas buvęs medžiotojas iš Keiptauno teigė, kad E. Dosio medžiojo nuo vaikystės ir turėjo gausią trofėjų kolekciją.
„Nors daugelis nepritaria didžiųjų gyvūnų medžioklei, visos jo medžioklės buvo oficialiai licencijuotos ir registruotos kaip populiacijos kontrolės priemonės“, – sakė šaltinis.
Jo teigimu, šioje kelionėje E. Dosio planavo medžioti nykštukinius miško buivolus ir duikerius, tačiau susidūrimas su dramblių banda baigėsi tragedija.