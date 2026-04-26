Bakingamo rūmai paskelbė, kaip į šūvius Vašingtone reagavo karalius Karolis III

2026 m. balandžio 26 d. 15:57
Karalius Karolis III pajuto didžiulį palengvėjimą sužinojęs, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jo žmona Melania Trump ir kiti svečiai nenukentėjo per šaudymą dideliame renginyje su spaudos atstovais Vašingtone, sekmadienį pranešė Bakingamo rūmai.
Incidentas įvyko likus mažiau nei 48 valandoms iki karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos keturių dienų valstybinio vizito Jungtinėse Valstijose pradžios. Antradienį Vašingtone rengiama valstybinė vakarienė karališkosios poros garbei.
Didžiosios Britanijos monarchas buvo „visapusiškai informuojamas apie įvykius“, pridūrė Bakingamo rūmai.
Pasak rūmų atstovų, sekmadienį vyks pokalbis su kolegomis kitapus Atlanto „siekiant aptarti galimą šeštadienio vakaro įvykių poveikį operatyviniam vizito planavimui“.
Tai bus pirmasis valstybinis Karolio vizitas JAV po karūnavimo. Šioje kelionėje, į kurią jis leisis Jungtinės Karalystės vyriausybės ir D. Trumpo prašymu, jį lydės karalienė Camilla, po to jis vienas apsilankys Bermuduose.
