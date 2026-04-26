Bakingamo rūmai paskelbė, kaip į šūvius Vašingtone reagavo karalius Karolis III

Incidentas įvyko likus mažiau nei 48 valandoms iki karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos keturių dienų valstybinio vizito Jungtinėse Valstijose pradžios. Antradienį Vašingtone rengiama valstybinė vakarienė karališkosios poros garbei.
Didžiosios Britanijos monarchas buvo „visapusiškai informuojamas apie įvykius“, pridūrė Bakingamo rūmai.
Pasak rūmų atstovų, sekmadienį vyks pokalbis su kolegomis kitapus Atlanto „siekiant aptarti galimą šeštadienio vakaro įvykių poveikį operatyviniam vizito planavimui“.
Susiję straipsniai
Tai bus pirmasis valstybinis Karolio vizitas JAV po karūnavimo. Šioje kelionėje, į kurią jis leisis Jungtinės Karalystės vyriausybės ir D. Trumpo prašymu, jį lydės karalienė Camilla, po to jis vienas apsilankys Bermuduose.
