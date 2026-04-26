Bute negyva rasta 27-erių tituluota gražuolė ir nuomonės formuotoja: įtariamoji – anyta

Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, balandžio 15 dieną jos kūnas rastas Miguel Hidalgo rajone esančiuose namuose. Ant moters galvos aptikta šautinė žaizda. Tyrėjai mano, kad ji galėjo būti nužudyta dar dieną prieš kūno radimą.
Įtarimų sukėlė ir tai, kad jos vyras Alejandro Gomez, kaip teigiama, per vėlai iškvietė pagalbos tarnybas. Policija taip pat aiškinasi, kokį vaidmenį galėjo turėti jo motina Erika Maria, kuri minima kaip pagrindinė įtariamoji.
Pastato darbuotojai nurodė negirdėję šūvių ir nepastebėję nieko įtartino iki šios žinios. Šiuo metu bute dirba kriminalistai, renkami įrodymai.
Gubernatorė, paragino skubiai ištirti šį nusikaltimą. Ji pabrėžė, kad nė vienas smurtinis nusikaltimas prieš moterį neturi likti nenubaustas.
Carolina Flores Gomez 2017 metais laimėjo „Miss Teen Universe Baja California“ titulą. Ji taip pat buvo žinoma kaip modelis ir socialinių tinklų influencerė, pelniusi ne vieną vietinį grožio konkursų apdovanojimą gimtajame Ensenada mieste.
Jos mirtis papildė pastaruoju metu pasaulį sukrėtusių grožio konkursų nugalėtojų netekčių virtinę. 2025 metų lapkritį mirė Raquel Escalante, o rugsėjį savo bute rasta negyva buvusi Tyra Spaulding.