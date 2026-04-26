Išgirdusi šūvius Charlie Kirko našlė Erika pratrūko: užfiksuota, kaip ji apsipila ašaromis ir ištaria kelis žodžius

Tarp svečių buvo ir 2025-ųjų rugsėjį tragiškai nužudyto, prezidento Donaldo Trumpo sąjungininko ir organizacijos „Turning Point USA“ vykdomojo direktoriaus Charlie Kirko žmona Erika Kirk.
Internete išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip ją iš salės lydi pareigūnai, o Erika apsipylusi ašaromis vis kartoja: „Noriu namo“.
E. Kirk paniką teko išgyventi ir vėl. Ch.Kirkas buvo mirtinai nušautas rugsėjo 10-ąją, kalbėdamas su studentais Jutos slėnio universitete vykusiame klausimų ir atsakymų sesijoje. Šūvis į kaklą buvo paleistas iš „Losee“ centro stogo, maždaug už 60 metrų nuo renginio vietos.
Šeštadienį turėjusi vykti prabangi vakarienė – kasmetinis Baltųjų rūmų renginys, skirtas pagerbti Baltųjų rūmų spaudos atstovus.
Pasirodė pranešimai, kad JAV slaptoji tarnyba išsitraukė ginklus, o iš salės buvo išvesti ir Baltųjų rūmų žurnalistai.
Slaptoji tarnyba pareiškime teigė, kad šaudymo incidentas įvyko netoli pagrindinės viešbučio magnetometro patikros zonos.
JAV „CBS News“ praneša, kad įtariamasis, kaip manoma, yra 31 metų vyras iš Kalifornijos. Jis gyveno Torenso apskrityje Los Andžele.
Susiję straipsniai
Vašingtono meras teigė, kad įtariamasis gydomas netoliese esančioje ligoninėje ir tebėra policijos priežiūroje.