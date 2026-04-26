Paaiškėjo, ką išgirdusi šūvius Donaldui Trumpui ištarė Melania Trump

2026 m. balandžio 26 d. 11:00
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pirmoji ponia Melania Trump patyrė „traumuojančią patirtį“, kai šeštadienio vakarą Baltųjų rūmų renginyje, „Washington Hilton“ viešbutyje, nuaidėjo šūviai, praneša „New York Post“.
„Melania labai greitai suprato situaciją. Ji iškart pasakė, kad „tai blogas garsas“, – Baltuosiuose rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje, praėjus kiek daugiau nei valandai po incidento, sakė D. Trumpas.
„Tai jai buvo gana traumuojanti patirtis“, – pridūrė jis.
Pirmoji pora ką tik buvo iškilmingai atvykusi į kasmetinį renginį „Washington Hilton“ viešbutyje, kai išgirdo garsus, kuriuos iš pradžių palaikė krentančiais padėklais su indais. Tačiau netrukus Melania suprato, kad vyksta kažkas rimto, ir pasakė: „Tai blogas garsas“, – Melanios žodžius pasakojo prezidentas.
D. Trumpas taip pat teigė, kad pirmoji ponia ne kartą yra išreiškusi susirūpinimą dėl jo darbo pobūdžio ir su juo susijusios rizikos.
„Pirmoji ponia puikiai atlieka savo vaidmenį. Ji myli šalį ir tai supranta geriau nei bet kas kitas. Tačiau ji man daugybę kartų sakė: „Tavo darbas yra pavojingas“, – kalbėjo prezidentas.
JAV Slaptosios tarnybos pareigūnai viešbučio vestibiulyje sulaikė įtariamąjį Cole’ą Alleną.
Vašingtono policijos vadovas Jeffrey Carrollas žurnalistams sakė, kad 31 metų mokytojas iš Torrance’o (Kalifornija) buvo ginkluotas šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais. Manoma, kad jis veikė vienas, tačiau jo motyvai ir galimas taikinys kol kas neskelbiami.
Stebėjimo kamerų įrašai esą užfiksavo, kaip įtariamasis veržėsi per viešbučio vestibiulį ir prabėgo pro kelis Slaptosios tarnybos agentus.
Po incidento D. Trumpas, M. Trump, viceprezidentas JD Vance’as bei keli administracijos nariai buvo skubiai išvesti iš salės. Renginio svečiai, tarp jų žurnalistai ir kabineto nariai, slėpėsi po stalais, kol prezidento pora buvo išlydėta nuo scenos.
Per sumaištį buvo sužeistas vienas Slaptosios tarnybos agentas.
Pasak prezidento, pareigūnas buvo pašautas „iš labai arti ir labai galingu ginklu“, tačiau neperšaunama liemenė išgelbėjo jo gyvybę. Šiuo metu jis gydomas vietos ligoninėje, jo būklė gera.
