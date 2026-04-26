Po paros turi vykti karaliaus Karolio III puota Vašingtone: iš Jungtinės Karalystės – skubi žinia

Vidaus reikalų sekretorius Chrisas Philpas teigė, kad artėjanti kelionė turi būti nedelsiant įvertinta iš naujo, nes po praėjusios nakties išpuolio kilo rimtų saugumo abejonių.
Bakingamo rūmai kol kas nekomentavo, kokią įtaką incidentas gali turėti rytoj, balandžio 27 dieną, suplanuotam karališkosios poros vizitui į JAV. Šaltinių teigimu, informacija apie galimus pakeitimus bus pateikta „artimiausiu metu, kai tai bus tinkama“.
Pranešama, kad šiandien bus surengtas pasitarimas dėl karaliaus saugumo priemonių vizito metu.
Ch. Philpas pasikėsinimą pavadino „išpuoliu prieš demokratiją“. Interviu televizijai Sky News jis sakė:
„Visada sukrečia, kai tokiu būdu užpuolamas demokratiškai išrinktas politikas. Tai išpuolis ne tik prieš konkretų žmogų, bet ir prieš demokratiją. Džiaugiuosi, kad Donaldas Trumpas nenukentėjo, o įtariamasis buvo sulaikytas.“ Š
Karalius Karolis III ir karalienė Camilla vis dar planuoja pirmadienį atvykti į Vašingtono Baltuosius rūmus ir JAV praleisti keturias dienas.
Numatytoje programoje – susitikimai su Donaldu Trumpu bei valstybinė vakarienė Baltuosiuose rūmuose.
Vizitas jau anksčiau sulaukė didelio dėmesio po D. Trumpo viešų nesutarimų su Keiru Starmeriu, todėl sostinėje įgyvendinama plataus masto saugumo operacija.
Po incidento policija uždarė kelias gatves Vašingtone. Prezidentą ir pirmąją ponią apsaugos pareigūnai skubiai išvedė iš scenos, o vakarienės svečiai slėpėsi po stalais.
Kol karališkoji šeima viešai tylėjo, K. Starmeris pasisakė socialiniame tinkle X.
„Esu sukrėstas nakties įvykių Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje Vašingtone. Bet koks išpuolis prieš demokratines institucijas ar spaudos laisvę turi būti griežčiausiai pasmerktas. Didžiulis palengvėjimas, kad prezidentas, pirmoji ponia ir visi renginio dalyviai yra saugūs.“