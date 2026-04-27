Kilus gerbėjų nerimui dėl A. Pugačiovos sveikatos – iškalbingas M. Galkino kadras

Maždaug prieš mėnesį pasirodžiusi gerbėjos daryta nuotrauka sukėlė nerimą – dalis gerbėjų ėmė svarstyti apie atlikėjos sveikatą.
Ne vienas pastebėjo, kad moteris atrodo gerokai sulieknėjusi.
Tiesa, daugiausiai dėmesio sulaukė lazda, kuria ji rėmėsi – vieni internautai negailėjo kandžių replikų, o kiti palaikė dainininkę, teigdami, kad lazda suteikia jai dar daugiau elegancijos.
Dabar garsios moters mylimasis, komikas Maksimas Galkinas (49 m.) savo „Instagram“ paskyroje paviešino itin iškalbingą nuotrauką.
Joje A. Pugačiova įamžinta Kipre, jūros fone. Atlikėja atrodė itin pozityviai nusiteikusi – jos veidą puošė plati šypsena.
Nuotraukoje matyti, kaip A. Pugačiova remiasi lazda, jos visiškai neslėpdama ir dėl to nesigėdydama.
Moteris vilkėjo vasarišką languotą suknelę, kuri jos įvaizdžiui suteikė jaunatviškumo.
Po įrašu netruko pasipilti gerbėjų pagyros: „Kokia graži!“, „Graži bet kokiame amžiuje“, „Moteris, kuri ne tik dainuoja, bet ir žydi.“
