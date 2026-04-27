Po šaudynių Vašingtone – pribloškiantis vienos viešnios elgesys: griebė vyno butelius

Po šio incidento socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota netikėta akimirka.
Panašu, kad vienai susitikime dalyvavusiai moteriai šūviai buvo nė motais.
Po šaudynių salėje įsitvyrojo panika sumaištis, tuo tarpu ji be jokios baimės puolė prie stalų ir ėmė rinktis... vyno butelius.
Įraše matyti, kaip ji pasiėmė du vyno butelius, tai padarydama itin grakščiai ir tarytum su džiugesiu.
Moters tapatybė kol kas nėra žinoma – ji galėjo būti tiek žurnalistė, tiek kita renginio viešnia.
Išplitus įrašui pasipylė internautų rekacijos – vieni teisino tokį jos poelgį, kiti negailėjo kritikos.
Dalis internautų šį moters poelgį pavadino vagyste.
„Štai jums spaudos atstovai, vagiantys vyno butelius <...>! Apgailėtina!“ – apmaudo neslėpė vienas internautas.
„Jie nesumokėjo už tas vietas, todėl jiems niekas nepriklauso, o imti bet ką, kas ne jūsų, yra vagystė!“, – pridūrė kita.
Tuo tarpu atsirado ir palaikančių – dalis internautų dalijosi mintimis, kodėl, jų manymu, šis poelgis yra normalus.
„Buteliai jau atidaryti. Jie buvo padėti ant jų stalų. Kaip tai susiję su vagyste? Nesvarbu, kurioje politinėje pusėje esi“, – rašė kitas.
„Jie taip ir negavo savo maisto. Aš būčiau paėmęs du butelius“, – pridūrė dar vienas.
Primename, kad per iškilmingą JAV žiniasklaidos ir politikos atstovų vakarienę Vašingtone šeštadienį aidėjo šūviai, iš renginio vietos buvo evakuotas D. Trumpas ir kiti dalyviai.
Pasak AFP žurnalistų ir kitų liudininkų, šūviai pasigirdo po sveikinimo kalbos per kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę, vykusią viešbutyje „Washington Hilton“.
Ginkluotos taktinės saugumo pajėgos užėmė pozicijas scenoje, kurioje sėdėjo D. Trumpas kartu su žmona Melania, viceprezidentu J. D. Vance’u ir kitais valdžios atstovais. Jie buvo nedelsiant evakuoti.
Šimtai pokylių salėje buvusių svečių, vilkinčių smokingais ir vakarinėmis suknelėmis, palindo po stalais, o vėliau, atidėjus renginį, išėjo į viešbučio vestibiulį ir į lauką.
Po įvykio D. Trumpas pasidalijo įtariamojo šaulio nuotraukomis, kuriose jis be marškinėlių, su antrankiais, guli veidu žemyn ant kiliminės grindų dangos, panašu, viešbučio „Hilton“ viešbučio vestibiulyje.
Tarnybos dar viešai nepatvirtino jo tapatybės, bet JAV žiniasklaida pranešė, kad įtariamasis yra 31-erių Cole’as Tomas Allenas iš Toranso Kalifornijoje.
Pasak pareigūnų, sulaikytasis laikomas vieninteliu įtariamuoju šioje byloje.
