Gimdydama pirmagimį mirė žinoma 32-ejų influencerė

Kūdikio ji laukėsi su vyru Joelu Brokenbroughu. Pora aukso žiedus sumainė 2022 m.
Sukrečiančią netektį išgyvenantys Kiaros ir Joelo artimieji pasidalijo jautriu pranešimu.
„Joel ir jo žmona Kiara susituokė prieš 4 metus ir laukėsi savo pirmojo vaiko, kuris turėjo gimti birželį.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Jie persikraustinėjo iš Vakarų Virdžinijos atgal į Kaliforniją, kad sukurtų naujus namus savo augančiai šeimai.
Netikėtai Kiara iškeliavo į dangiškuosius namus – tuo metu, kai kūdikis Jonah nusprendė ateiti į šį pasaulį“, – rašė Joelo mama Shaneka Greene.
Susiję straipsniai
Šeima taip pat pasidalijo naujienomis apie naujagimį Jonah.
„Jis yra naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje ir pradėjo ilgą kelią, kad kasdien stiprėtų ir sveiktų. Jonah yra labai mielas ir stiprus kovotojas, <...> mes žinome, kad jis nustebins gydytojus savo kasdienine pažanga“, – aiškino S. Greene.
Mintimis po staigios netekties pasidalijo ir velionės vyras.
„Niekada neįsivaizdavau, kad tai rašysiu, ypač taip greitai. Man prireikė laiko pradėti suvokti, kas įvyko. Mano nuostabi <...> žmona iškeliavo pas Viešpatį.
<...> Nepaisant skausmo, kurį jaučiu kaip jos vyras, mano tikėjimas išlieka tvirtas ir nepajudinamas“, – rašė jis.
Kiara išgarsėjo „TikTok“ platformoje po to, kai ėmė dalintis pasakojimais apie už itin mažą sumą surengtas vestuves.
Kaip teigė pora, vestuvių puotą jiems pavyko iškelti vos už 420 eur.
Siekdama sumažinti išlaidas, Kiara netgi buvo nusipirkusi vestuvinę suknelę už 40 eur., o svečių buvo paprašyta patiems įsigyti gėrimų ir užkandžių šventės metu.