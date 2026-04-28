Įspūdingiausiose ukrainietės vestuvėse – garsenybių antplūdis: ypatingas vaidmuo atiteko žinomam lietuviui

Renginio vedėjais tapo Baltarusijos televizijos laidų vedėjas Jevgenijus Perlinas ir komikas Maksimas Galkinas.
Vakaro metu jaunavedžiams ir svečiams koncertavo Ricky Martinas, Valerijus Meladze. Įspūdingomis vestuvių dekoracijomis rūpinosi ne kas kitas, o garsiausias Lietuvos floristas Mantas Petruškevičius.
Nika 2021 metais į „Miss Ukraine“ finalą, tačiau titulo neiškovojo. Skelbiama, kad prasidėjus karui ji persikėlė gyventi į Monaką.
Savo socialiniuose tinkluose moteris yra pasakojusi, kad vaikystėje svajojo tapti dizainere. Būdama 11-os pradėjo lankyti modelių mokyklą, vėliau studijavo tarptautinę ekonomiką. Ji taip pat dirbo administratore, skambučių centro operatore, promotere ir modeliu.
Pasak jos, moka kurti interneto svetaines, dirbti su 3D modeliavimu bei interjero dizainu.
Jaunikis N. Lomia – Sakartvelo verslininkas, vienas IT bendrovės „Spribe“ įkūrėjų. Įmonė kuria internetinių kazino platformas ir turi biurus Kijeve bei Vašuvoje.
Nika taip pat atskleidė, kad su būsimu vyru susipažino socialiniuose tinkluose, o pirmasis jų pasimatymas įvyko McDonald's restorane.
Vestuvės surengtos legendinėje „Château de la Croix des Gardes“ viloje, pastatytoje 1919 metais. Čia savo renginius yra organizavusios tokios bendrovės kaip „Versace“ ir „Apple“, taip pat vyksta išskirtiniai Kanų filmo festivalių vakarėliai.
Skelbiama, kad šios vilos nuoma dviem dienoms gali kainuoti iki 500 tūkst. eurų.