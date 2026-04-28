Per šaudynes Vašingtone – šokiruojantis D. Trumpo patarėjo žingsnis: slėpėsi už nėščios žmonos?

2026 m. balandžio 28 d. 14:01
Šeštadienį Vašingtone kilo panika – Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje, kurioje dalyvvo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, nuaidėjo šūviai. Žmonės puolė slėptis po stalais, salę iškart užplūdo slaptosios tarnybos komandos, išvedusios prezidentą bei vyriausybės narius.
Po šio įvykio socialiniuose tinkluose paplito nuotrauka iš chaotiško evakuacijos momento. Joje matyti, kaip D. Trumpo patarėjas Stephenas Milleris, lydimas apsaugos, skubiai išveda savo aštuonis mėnesius nėščią žmoną iš Washington Hilton salės.
Kai kurie komentatoriai teigė, kad jis netinkamai lietė žmoną ar net naudojo ją kaip „gyvą skydą“.
Visgi, po kurio laiko Katie Miller paaiškino, kad situacija buvo pavojinga – apsauga reagavo į galimą grėsmę, todėl reikėjo kuo greičiau pasišalinti.

Pasak jos, vyras ją tiesiog pakėlė ir padėjo judėti greičiau, nes dėl nėštumo jai buvo sunku skubiai pasitraukti. Ji taip pat paaiškino, kad jo rankų padėtis buvo natūrali – jis sąmoningai vengė liesti jos pilvą, kad apsaugotų kūdikį.
Vėliau, pamačiusi nuotrauką socialiniuose tinkluose, ji juokais paklausė vyro apie tai, tačiau pabrėžė, kad situacija buvo išpūsta.
Ji taip pat kritikavo viešą reakciją, teigdama, kad žmonės bando iškreipti įvykį ir paversti ją taikiniu. Pasak K. Miller, jos vyras elgėsi tinkamai ir pirmiausia rūpinosi jos bei jų dar negimusio vaiko saugumu.
