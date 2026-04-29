Baltuosiuose rūmuose – D. Trumpo puota karaliams su garsenybėmis: išsipuošusi M. Trump jau lyginima su legendine ikona

Socialiniuose tinkluose daugelis pastebėjo, kad Melania šįkart priminė legendinę Jacqueline Kennedy Onassis – stiliaus ikoną ir vieną ryškiausių Baltųjų rūmų istorijos pirmųjų ponių.
56-erių Melania vilkėjo šviesiai rožinės spalvos šilkinę „Christian Dior“ suknelę be petnešėlių, kurią derino su balkšvomis „Dior“ zomšinėmis pirštinėmis. Įvaizdį vainikavo tos pačios spalvos šilkiniai „Dior“ aukštakulniai.
Tuo tarpu 79-erių prezidentas D. Trumpas vakarienei pasirinko juodą fraką.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti" santuokoje bei namus be viryklės
Žiniasklaida iškart atkreipė dėmesį į Melanios ir John F. Kennedy žmonos Jackie Kennedy panašumus. Pastaroji buvo JAV pirmoji ponia 1961–1963 metais.
Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė abiejų moterų nuotraukų palyginimų.
Susiję straipsniai
„Melania atrodo nuostabiai. Šį vakarą ji tikrai primena Jackie“, „Nuostabi suknelė! Mūsų pirmoji ponia yra elegancijos ir klasės viršūnė“, „Ji ir ši suknelė – tiesiog tobulybė. Visada stebina, kaip jai tinka kiekviena spalva. Nežinau kitos moters, turinčios tokią dovaną.“
Tarp vakaro svečių buvo ir Trumpų vaikai: Ivanka Trump, Ericas Trumpas bei Tiffany Trump. Į renginį taip pat atvyko garsūs svečiai, tarp jų – „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas su žmona Lauren Sánchez, „Apple“ generalinis direktorius Timas Cookas ir diaineris Ralphas Laurenas.
Karalius Karolis III savo istorinėje kalboje Kongrese pasmerkė pasikėsinimą į prezidentą D.Trumpą.
Britų monarchas, tapęs pirmuoju karališkosios šeimos nariu per 35 metus, pasakiusiu kalbą Kongrese, teigė, jog jo pasisakymas vyksta po bandymo netoli šio didingo pastato pakenkti šalies vadovybei ir pasėti platesnę baimę bei nesantaiką.
Prieš kalbą prezidentas D.Trumpas ir pirmoji ponia M. Trump iškilmingai pasitiko karalių Karolį III bei karalienę Camillą.
Karališkoji pora šiuo metu lankosi keturių dienų valstybiniame vizite, kur juos pasitiko iškilmingos ceremonijos.
Pirmadienį Trumpų pora pasitiko svečius Baltųjų rūmų pietinėje pievoje, pakvietė arbatos į Žaliąjį kambarį, o vėliau aprodė atnaujintą bičių avilį Baltųjų rūmų virtuvės sode.
Oficialesnė vizito programa vyko antradienį, kai pirmoji ponia ir karalienė dalyvavo atskirame sutuoktinių renginyje.
Melania norėjo pristatyti savo iniciatyvą „Fostering the Future Together“, skirtą globojamam jaunimui, jaunų žmonių ugdymui ir naujosioms technologijoms.
Šis vizitas laikomas svarbiausia karaliaus Karolio III valdymo laikotarpio užsienio kelione iki šiol, tačiau dabar jį lydi ir sustiprintos saugumo priemonės po bandymo užpulti prezidentą.
Tai pirmasis oficialus „white tie“ aprangos kodo renginys Baltuosiuose rūmuose nuo tada, kai George'as Walkeris Bushas 2007 metais priėmė karalienę Elžbietą II.
Rodyti daugiau žymių