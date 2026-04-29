Karalius Karolis III pašiepė D. Trumpą

Valstybių vadovams vakarienės metu juokaujant tarpusavyje, Karolis priminė D. Trumpo kadaise išsakytus komentarus, skirtus Europos sąjungininkams, kuriuos jis kaltina tuo, kad nuo Antrojo pasaulinio karo laikų nieko nemoka už gynybą.
„Ponas Prezidente, neseniai pastebėjote, kad jei ne Jungtinės Valstijos, Europos šalys kalbėtų vokiškai. Drįsčiau pasakyti, kad jei ne mes, visi kalbėtumėte prancūziškai“, – šmaikštavo Karolis.
Karalius omenyje turėjo Šiaurės Amerikos vietoves, kurių ištakos siekia Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kur prieš 250 metų, dar iki JAV nepriklausomybės paskelbimo, tarpusavyje besivaržančios kolonijinės valstybės kovojo dėl žemyno kontrolės.
Į šaulio šūvius pažvelgė kitu kampu: D. Trumpas nepraleis progos pasinaudoti situacija
Sausio mėnesį Davose vykusiame viršūnių susitikime D. Trumpas pareiškė, kad be JAV pagalbos Antrajame pasauliniame kare „jūs kalbėtumėte vokiškai ir šiek tiek japoniškai“.
Tačiau ši nerūpestinga karaliaus remarka atspindėjo šiltą atmosferą, kurioje, nepaisant įtampos dėl karo Irane, juodu su D. Trumpu bičiuliškai bendravo, kalbėdami apie „ypatingus santykius“ tarp Londono ir Vašingtono.
Jis toliau juokavo D. Trumpo sąskaita, pareikšdamas, kad negalėjo nepastebėti, kaip „pasikeitė“ rytinis Baltųjų rūmų fligelis, kurį buvęs nekilnojamojo turto magnatas nugriovė, kad pastatytų milžinišką 400 milijonų dolerių vertės pokylių salę.
„Deja, turiu pripažinti, kad mes, britai, žinoma, 1814 m. patys bandėme rekonstruoti Baltuosius rūmus“, – sakė jis, omenyje turėdamas tai, kad britų kareiviai tais metais pastatą buvo padegę.
Karolis taip pat šmaikštavo, kad vakarienė buvo „žymiai geresnė nei Bostono arbatos vakarėlis“, kai 1773 m. kolonistai į jūrą iš laivų išmetė apmokestintos britiškos arbatos krovinį.
D. Trumpas – aistringas Britanijos karališkosios šeimos gerbėjas, kurio motina buvo kilusi iš Škotijos – didžiąją dalį savo juokų skyrė vidaus politikos objektams.
„Noriu pasveikinti Karolį už tai, kad šiandien Kongrese pasakė fantastišką kalbą, – sakė D. Trumpas. – Jis privertė demokratus atsistoti – man dar nėra pavykę to padaryti.“
Tuo tarpu karalius atvyko su dovana – tai buvo dalis Didžiosios Britanijos pastangų sužavėti D. Trumpą ir pelnyti jo palankumą po to, kai šis griežtai sukritikavo ministrą pirmininką Keirą Starmerį už tai, kad šis atsisakė padėti jam kariauti su Iranu.
Karolis prezidentui įteikė varpą iš britų povandeninio laivo „HMS Trump“, kuris buvo nuleistas į vandenį per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m.
„Tegul tai liudija apie bendrą mūsų tautų istoriją ir šviesią ateitį. O jei kada nors prireiktų su mumis susisiekti, tiesiog paskambinkite“, – skambant aplodismentams sakė karalius.
