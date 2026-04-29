Pykčiai Jungtinės Karalystės karališkoje šeimoje prasidėjo prieš dešimtmetį: viso to centre – Meghan Markle

Kaip skelbia „Radar Online“, 2016-aisiais, vos užsimezgus Harry ir Meghan romanui, aktorė akimirksniu atsidūrė po padidinamuoju stiklu – ją persekiojo paparacai, žiniasklaida sekė kiekvieną žingsnį.
Esą būtent tada Sasekso hercogas pareikalavo, kad Meghan būtų suteikta brangi valstybinė apsauga – dar iki oficialių sužadėtuvių paskelbimo.
Tačiau rūmų taisyklės aiškios: tokia apsauga gali būti skiriama tik po formalaus sužadėtuvių paskelbimo. Šis atsakymas Harry, anot knygos autoriaus, šokiravo.
Princas neva neslėpė nuostabos – juk jo brolis Williamas ir Kate Middleton dar iki santuokos jau buvo sulaukę institucinio palaikymo.
Situacija tapo tokia rimta, kad Harry kreipėsi net į savo tėvą – dabartinį karalių Karolį III – prašydamas įsikišti. Vis dėlto išgirdo, jog saugumo klausimai sprendžiami ne karališkosios šeimos, o vyriausybės lygmeniu.
Pasak šaltinių, būtent šis epizodas tapo vienu pirmųjų rimtų Harry konflikto su monarchijos institucija ženklų. Vėliau įtampa tik augo, nesutarimai gilėjo, o 2020-aisiais pasaulį sudrebino žinia apie princo ir Meghan sprendimą pasitraukti iš aktyvių karališkosios šeimos narių pareigų.
Biografijoje taip pat užsimenama apie įtampą tarp brolių. Teigiama, kad Williamas itin skaudžiai priėmė Harry sprendimą, o Kate, priešingai, manė, jog toks scenarijus buvo neišvengiamas – esą jaunesnysis princas niekada nebūtų galėjęs susitaikyti su antraeiliu vaidmeniu monarchijoje.