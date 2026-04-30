„Žvaigždžių vartai SG-1“ ir „Karo dievas“ žvaigždė C. Judge pirmą kartą lankysis Vilniuje

Daugiau nei dešimtmetį rodytas televizijos serialas „Žvaigždžių vartai SG-1“ pavertė C. Judge vienu atpažįstamiausių mokslinės fantastikos žanro aktorių.
Jo sukurtas Teal’c personažas tapo ne tik serialo simboliu, bet ir vienu mėgamiausių veikėjų. Šis serialas sulaukė didžiulio tarptautinio populiarumo taip pat buvo gerai žinomas tarp mokslinės fantastikos gerbėjų Lietuvoje ir ilgainiui tapo kultiniu šio žanro serialu.
Pastaraisiais metais C. Judge iš naujo užkariavo pasaulinę auditoriją, įkūnijęs Kratos personažą kritikų pripažintose „Karo dievas“ (angl. „God of War“) vaizdo žaidimų serijose. Šis jo vaidmuo pelnė aukščiausius industrijos įvertinimus, tarp jų – „The Game Awards“ apdovanojimą už geriausią vaidybą.
„C. Judge yra aktorius, kurio sukurti vaidmenys sujungia skirtingas kartas: nuo klasikinės mokslinės fantastikos gerbėjų iki šiuolaikinių žaidimų entuziastų. Jo asmeninė istorija ir karjeros kelias yra tikrai įspūdingi, todėl tikimės, kad lankytojai iš jo galės pasisemti įkvėpimo“, – teigia „Comic Con Baltics“ festivalio organizatoriai.
„Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung“ vyks Vilniuje ir tradiciškai suburs kino, serialų, žaidimų bei populiariosios kultūros gerbėjus iš viso regiono. Festivalyje aktorius dalyvaus visas tris dienas. Lankytojų lauks autografų ir fotografijų sesijos bei galimybė išgirsti aktoriaus istorijas diskusijų metu.
Susiję straipsniai
Šiuo metu savo dalyvavimą „Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung“ patvirtino balso aktoriai: Benjaminas Byronas Davisas (Dutch van der Linde) ir Peteris Blomquistas (Micah Bell) iš žaidimo „Red Dead Redemption 2“, Timas Downie (Gale Dekarios) ir Samantha Beart (Karlach) iš populiaraus kompiuterinio žaidimo „Baldur’s Gate 3“ bei Elsie Bennett (Zoe) ir Kaja Chan (Mio) iš „Split Fiction“ žaidimo.
Be to, festivalyje dalyvaus aktoriai Markas Pallegrino („Supernatural“, „Lost“), amerikiečių aktorius ir režisierius Nathanas Kressas, milijonams pažįstamas kaip Freddie Bensonas iš kultinio serialo „iCarly“. Taip pat šiais metais pirmą kartą sukurta išskirtinė autorių erdvė, kurioje savo kūrinius pristatys fantastinės literatūros autorės Alwyn Hamilton, Adrienne Young ir Laini Taylor.
„Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung“ jau aštuntus metus organizuojamas naujos kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius.
Gegužės 22–24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juos žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais „Baltics Gaming Expo“ erdvėje.
„Meet Lithuanian Film Industry“ programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Taip pat festivalio metu įvyks jau tradicija tapęs tarptautinis Cosplay bei K-Pop šokių konkursai. Jauniausiems festivalio dalyviams bus įrengta atskira „Šeimų erdvė“.