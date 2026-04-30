Karališkoje šeimoje – didelė įtampa tarp Catherine Middleton ir princesės Beatrice

Vis dėlto toks pat artumas, panašu, nesieja jos su kita karališkosios šeimos nare – princo Andrew dukra princese Beatrice.
Ne paslaptis, kad atsargi Catherine, kuri ateityje taps karaliene, gali sąmoningai laikytis atokiau nuo skandalais garsėjusios princesės. Dar 2000-aisiais Beatrice nuolat atsidurdavo žiniasklaidos dėmesio centre – nuo gausybės vaikinų, kurių, kaip teigiama, nemėgo Velso princas, iki audringų vakarėlių kartu su savo motina Sarah Ferguson.
Vos 17-os Beatrice pradėjo susitikinėti su jau mirusiu Paolo Liuzzo – „problematišku pleibojumi“, septyneriais metais vyresniu už ją. Su juo ji susipažino per draugus, o santykius pradėjo 2005-ųjų liepą. Kaip skelbiama, vos po dviejų savaičių pora jau siautė vakarėliuose kartu su Beatrice motina.
„8 kambarys“ narys D. Alejūnas – apie netikėtą šlovę instagrame, svajonių namus ir meilę
Istorikas Andrew Lownie savo knygoje „Entitled“ atskleidžia, kad tuo metu Jorko hercogienė Sarah Ferguson viešėjo prabangioje viloje Pietų Prancūzijoje, kur kasmet praleisdavo dvi savaites. Prie jos ir šeimos netrukus prisijungė ir 23-ejų P. Liuzzo – naujasis paauglės Beatrice vaikinas.
Nors jo praeitis buvo prieštaringa – studijų metais Masačusetse jam buvo pareikšti kaltinimai dėl netyčinės žmogžudystės po girto konflikto – vis dėlto, kaip teigiama, jis buvo priimtas į artimą šeimos ratą.
Pasak A. Lownie, vyras į Prancūziją atvyko su draugais ir nevengė prabangos – vieną vakarą Sen Tropeze esančiame „Club 55“ jis išleido apie 30 tūkst. eurų. Vėliau hercogienė pakvietė jį prisijungti prie dar vienos kelionės – po viešnagės Richardo Bransono safari rančoje Pietų Afrikoje jie išvyko į Jamaiką, į prabangų „Round Hill“ vilų kurortą.
Vėliau P. Liuzzo savo patirtis pardavė žiniasklaidai ir tvirtino, kad Sarah Ferguson skatino jo santykius su Beatrice bei supažindino ją su žmonėmis, vartojusiais narkotikus, įskaitant kanapes. Tai, kaip teigiama, itin neramino karalienę.
Karališkosios šeimos viduje augo įtampa – skelbiama, kad princas Williamas taip pat laikėsi atokiau nuo Jorkų šeimos ir savo dėdę Andrew net yra pavadinęs „nevykėliu“.
Situacija dar labiau komplikavosi, kai P. Liuzzo elgesys ėmė kelti problemų. 2005-ųjų lapkritį vienas Sarah pažįstamas verslininkas paskolino jam prabangų namą Londono Belgravijos rajone, tačiau po jo surengtų vakarėlių teko išleisti tūkstančius svarų tvarkymui.
Nors Sarah Ferguson, kaip teigiama, gynė dukros vaikiną, 2006-ųjų gegužę, karalienės nurodymu, Beatrice su juo nutraukė santykius.
Vėliau P. Liuzzo taip pat tvirtino paskolinęs princui Andrew 10 tūkst. JAV dolerių, kurie esą nebuvo grąžinti. Pasak A. Lownie, šie pinigai galėjo būti skirti vienos hercogo draugės iškraustymo iš Niujorko buto išlaidoms padengti.
Po išsiskyrimo vyras paviešino įvairių detalių apie karališkosios šeimos gyvenimą – nuo asmeninių princų įpročių iki šeimos santykių užkulisių.
Skandalai Beatrice gyvenime nesibaigė ir vėliau. 2007-aisiais ji atšventė įspūdingą 18-ąjį gimtadienį Vindzoro pilyje – prabangi šventė, kurioje dalyvavo šimtai svečių, kainavo, kaip manoma, apie 400 tūkst. svarų. Tačiau svarbiausi karališkosios šeimos nariai joje nepasirodė.
Tarp svečių buvo ir prieštaringai vertinamų asmenybių, tarp jų – Jeffrey Epsteinas, Ghislaine Maxwell bei Harvey Weinsteinas.
Vėlesniais metais taip pat netrūko kontroversijų. 2009-aisiais, švęsdama 21-ąjį gimtadienį, Beatrice iš nuteisto ginklų kontrabandininko gavo itin brangią dovaną – deimantinį vėrinį.
Princas Williamas, kaip skelbiama, taip pat skeptiškai vertino kai kuriuos Beatrice partnerius. Jo santykiai su buvusiu jos vaikinu Dave’u Clarke’u buvo įtempti – nors būtent Williamas juos ir supažindino, vėliau jis esą nusivylė vyro neatsargumu.
2011-aisiais D. Clarke’as net nebuvo pakviestas į Williamo ir Catherine Middleton vestuves. Pora išsiskyrė 2016-aisiais, o po dvejų metų Beatrice pradėjo santykius su Edoardo Mapelli Mozzi, už kurio ištekėjo 2020-aisiais.
Pastaraisiais metais ekspertai vis dažniau kalba apie augančią distanciją tarp Velso princo Williamo, jo žmonos Catherine Middleton ir Jorkų seserų.
Tai ypač išryškėjo po naujausių skandalų, susijusių su Jeffrey Epsteinu ir Jorkų šeima. Skelbiama, kad Beatrice ir Eugenie netgi negalės dalyvauti šių metų „Royal Ascot“ renginyje karališkojoje ložėje.
Kūno kalbos specialistai taip pat pastebi įtampą – per Kalėdų pamaldas Sandringame Beatrice esą demonstravo santūrumą ir vengė artimesnio bendravimo su Williamu ir Catherine Middleton.
Ekspertų teigimu, princui Williamui ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus dėl Jorkų seserų vaidmens monarchijoje.
„Williamas ir Catherine, panašu, nėra artimi seserims ir tikėtina, kad jų nepasiilgtų“, – cituojami karališkosios šeimos gyvenimo apžvalgininkai.