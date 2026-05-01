ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Tokio „Gelbėtojų“ žvaigždės D. Hasselhoffo pasaulis dar nematė: užfiksuotas labai nusilpęs

2026 m. gegužės 1 d. 16:44
Lrytas.lt
„Gelbėtojų“ žvaigždė Davidas Hasselhoffas (73 m.) pastebėtas vaikštantis su vaikštyne, kai su žmona Hayley Roberts buvo išvykę į miestą.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinomas vyras atrodė akivaizdžiai nusilpęs – jis buvo nufotografuotas Los Andžele einantis link savo automobilio, o žmona ėjo šalia. Nuotraukas galite pamatyti čia.
Aktorius vilkėjo mėlynus marškinėlius, laisvas juodas kelnes ir baltą kepurę su snapeliu. Jis taip pat buvo su akiniais, o ant pečių buvo užsimetęs mėlyną megztinį. Veide matėsi susikaupimas.
45-erių modelis Hayley šalia vyro šypsojosi vilkėdama ryškias mėlynas tampres, baltą viršutinę dalį ir rožinę kepurę.
D. Hasselhoff su modeliu Hayley Roberts susituokė 2018 metais, o pirmą kartą susitiko dar 2011-aisiais. Šios nuotraukos – vienos iš retų šiemet užfiksuotų žvaigždės akimirkų.
Per Velykų savaitgalį Davidas taip pat buvo pastebėtas vaikštantis su dviem lazdomis, kai pora leidosi į žygį gamtoje. Vienu metu matyti, kaip Hayley prilaiko vyrą už rankos, padėdama jam eiti nelygiu, akmenuotu paviršiumi.
Skelbiama, kad po operacijų aktoriaus būklė gerėja – jis pamažu atgauna jėgas, nepaisant vis dar trapios išvaizdos.
Toks pasirodymas viešumoje – gana retas: Davidas beveik nesirodė viešai nuo praėjusios vasaros, dar prieš atliktas operacijas.
Pranešama, kad neseniai aktoriui buvo atliktos kelio ir klubo sąnario keitimo operacijos. Nepaisant išoriškai silpnesnės būklės, teigiama, jog jo sveikata po jų palaipsniui gerėja.
Davidas HasselhoffasGelbėtojaisveikatos problemos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.