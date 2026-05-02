Per karališką puotą užfiksuotas Melanios Trump elgesys su Donaldu Trumpu: ekspertai paaiškino kūno kalbą

Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas mėgina inicijuoti fizinį kontaktą, tačiau Melania jo rankos nepriima, švelniai ją atstumia. Gestas trumpas, beveik nepastebimas, tačiau būtent tokios akimirkos geriausiai atskleidžia santykių dinamiką.
Panašūs momentai fiksuoti ir anksčiau. Pavyzdžiui, 2017 metų vizito Izraelyje metu Melania viešai atitraukė D. Trumpo ranką.
Vėlesniais metais taip pat ne kartą užfiksuota, kaip ji vengia rankos suėmimo, atideda ar nutraukia kontaktą ir išlaiko atstumą viešoje erdvėje.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Ekspertai pažymi, kad tokia elgsena dažniausiai nėra atsitiktinė. Melania dažnai apibūdinama kaip santūresnė ir labiau disciplinuota viešajame elgesyje, besivadovaujanti protokolu ir situacijos tinkamumu.
Tuo metu D. Trumpas fizinį kontaktą dažnai naudoja kaip komunikacijos priemonę, gestais pabrėždamas dominavimą ir savo buvimą.
Vienas siekia inicijuoti kontakto, kitas – jį kontroliuoja arba riboja.
Diplomatiniuose renginiuose, ypač dalyvaujant karališkosioms šeimoms, viešas fizinis artumas paprastai yra minimalus ir griežtai reglamentuotas.