Princesė Charlotte paminėjo 11-ąjį gimtadienį: paviešintas naujas jos portretas

2026 m. gegužės 3 d. 11:55
Lrytas.lt
Gegužės 2-ąją Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos namuose – ypatinga šventė. Velso princo Williamo (43 m.) ir princesės Catherine Middleton (44 m.) dukra, princesė Charlotte paminėjo 11-ąjį gimtadienį, skelbė BBC.
Ta proga princas Williamas ir C. Middleton socialiniuose tinkluose paviešino naują dukros portretą, kurį padarė fotografas Mattas Porteousas per šeimos Velykų atostogas Kornvalyje.
Paviešintoje nuotraukoje Charlotte pozavo tarp ramunių ir plačiai šypsojosi. Mergaitė vilkėjo dryžuotą megztinį ir mėlynus džinsus.
Po įrašu pasipylė šilti gerbėjų sveikinimai ir linkėjimai.

Vėliau pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Charlotte leidžia laisvalaikį.
Šalia jos pasirodė karališkosios šeimos augintiniai – šunyčiai Orla ir Otto.
Dalindamiesi trumpu įrašu socialiniuose tinkluose, Kensingtono rūmai pasidalijo padėka: „Ačiū už gražius gimtadienio sveikinimus princesei Charlotte, kuriai šiandien sukako 11 metų!“
Taip pat princas Williamas ir princesė Catherine trečiadienį pasidalijo nauju šeimos portretu, pažymėdami 15-ąsias santuokos metines.
Nuotraukoje matyti, kaip Williamas ir Catherine su vaikais bei augintiniais guli žolėje, o jų veidus puošia plačios šypsenos.
