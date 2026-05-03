Princesė Charlotte paminėjo 11-ąjį gimtadienį: paviešintas naujas jos portretas

Ta proga princas Williamas ir C. Middleton socialiniuose tinkluose paviešino naują dukros portretą, kurį padarė fotografas Mattas Porteousas per šeimos Velykų atostogas Kornvalyje.
Paviešintoje nuotraukoje Charlotte pozavo tarp ramunių ir plačiai šypsojosi. Mergaitė vilkėjo dryžuotą megztinį ir mėlynus džinsus.
Po įrašu pasipylė šilti gerbėjų sveikinimai ir linkėjimai.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Vėliau pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Charlotte leidžia laisvalaikį.
Šalia jos pasirodė karališkosios šeimos augintiniai – šunyčiai Orla ir Otto.
Susiję straipsniai
Dalindamiesi trumpu įrašu socialiniuose tinkluose, Kensingtono rūmai pasidalijo padėka: „Ačiū už gražius gimtadienio sveikinimus princesei Charlotte, kuriai šiandien sukako 11 metų!“
Taip pat princas Williamas ir princesė Catherine trečiadienį pasidalijo nauju šeimos portretu, pažymėdami 15-ąsias santuokos metines.
Nuotraukoje matyti, kaip Williamas ir Catherine su vaikais bei augintiniais guli žolėje, o jų veidus puošia plačios šypsenos.