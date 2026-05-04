Meghan Trainor susidūrė su sunkumais? Atšaukusi turą tą pačią dieną pardavė milijoninę vilą

Nekilnojamojo turto šaltinių teigimu, jos rezidencija Encino rajone buvo parduota už beveik 7 mln. JAV dolerių – vos per savaitę nuo pasirodymo rinkoje.
Ši uždara teritorija, apsupta aukštų gyvatvorių, suteikė daug privatumo. Įspūdinga vila turi 7 miegamuosius, 10 vonios kambarių ir apie 1,3 tūkst. kvadratinių metrų gyvenamojo ploto, išsidėsčiusio daugiau nei hektaro sklype.
Dainininkė šį turtą įsigijo 2020 metais už 6,5 mln. dolerių, tad pardavė su nedideliu pelnu.
Modernus namas išsiskiria erdvia įvažiavimo aikšte, aukštomis lubomis ir ryškiu dizainu. Viduje – didingi laiptai, šviesios svetainės bei valgomojo erdvės, taip pat profesionaliai įrengta virtuvė, pritaikyta patogiam gyvenimui tiek viduje, tiek lauke.
Vienas iš išskirtinių akcentų – profesionali įrašų studija apatiniame aukšte su atskiru įėjimu. Viršuje įrengti penki miegamieji, tarp jų – pagrindinis miegamasis su dviem drabužinėmis, SPA tipo vonios kambariu ir privačia terasa.
Lauke – tikras poilsio kompleksas: baseinas, SPA zona, teniso aikštelė, mini golfo erdvė, laužavietė ir lauko valgomojo zona.
Šis pardavimas sutapo su sprendimu atšaukti jos turą „The Get In Girl Tour“. Dainininkė paaiškino, kad nori daugiau laiko skirti augančiai šeimai.
