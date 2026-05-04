Melas Gibsonas sugniuždytas: plaukiodama baseine mirė jo 13 metų jaunesnė slapta mylimoji

Aktorė buvo rasta be sąmonės prabangaus sporto klubo baseine Paryžiuje. Ji skubiai išgabenta į ligoninę, kur buvo panardinta į dirbtinę komą, tačiau po kelių dienų jos širdis sustojo.
M. Gibsonas ir N. Farès kartu vaidino 2022 metų trileryje „On the Line“. Šaltinių teigimu, juos siejo itin artimas ryšys, kuris pastaruoju metu galėjo peraugti į romantinius jausmus. Aktorius esą yra „visiškai sugniuždytas“ dėl netekties.
„Melas per savo gyvenimą buvo susižavėjęs ne viena moterimi, tačiau Nadia – viena iš tų, kuriai jis jautė ypatingą pagarbą ir meilę. Juos siejo nepalaužiamas ryšys“, – teigė šaltinis.
„Jis labai išgyvena, kad ji išėjo taip anksti. Tai daug labiau sukrečianti netektis, nei būtų galima tikėtis“, – pridūrė šaltinis.
Anksčiau M. Gibson apie aktorę buvo atsiliepęs itin šiltai: „Ji – aktorė, pasižyminti retu jautrumu ir elegancija, kuri nušviečia kiekvieną sceną. Dirbti su ja buvo privilegija – ji buvo profesionali ir nuoširdžiai maloni ir už filmavimo aikštelės ribų.“
Pranešama, kad nelaimės metu N. Farès plaukiojo baseine. Prokuratūros duomenimis, ji buvo rasta dugne jogos pozicijoje. Įvykio vietoje kitas lankytojas bandė ją gaivinti ir atliko širdies masažą.
Aktorės sveikata jau anksčiau buvo trapi – prieš beveik du dešimtmečius jai buvo atlikta smegenų aneurizmos operacija, o per ketverius metus ji patyrė tris širdies operacijas.
Liūdną žinią patvirtino jos dukros Cylia ir Shana Chasman, kurias aktorė susilaukė su buvusiu vyru, prodiuseriu Steve'u Chasmanu. Pora išsiskyrė 2022 metais po dviejų dešimtmečių santuokos.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie mūsų mamos Nadia Farès mirtį. Prancūzija neteko išskirtinės menininkės, tačiau mums tai visų pirma – mylimos mamos netektis“, – rašoma dukrų pareiškime.