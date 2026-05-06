ŽmonėsUžsienio žvaigždės

53-ejų Cameron Diaz susilaukė trečiojo vaiko

2026 m. gegužės 6 d. 11:14
Lrytas.lt
Holivudo žvaigždė Cameron Diaz (53 m.) ir jos vyras, muzikantas Benji Maddenas (47 m.), pranešė susilaukę trečiojo vaiko – sūnaus Nautaso.
Daugiau nuotraukų (1)
Džiugia žinia B. Maddenas pasidalijo pirmadienį, gegužės 4-ąją, socialiniame tinkle „Instagram“. Muzikantas publikavo iliustraciją su piratų laivu ir užrašu „Nautas Madden“.
„Mes su Cameron esame laimingi, kupini džiaugsmo ir be galo dėkingi galėdami pranešti apie mūsų trečiojo vaiko – Nautaso Maddeno – atėjimą į pasaulį. Sveikas atvykęs, sūnau!“ – rašė muzikantas.
Jis taip pat pridūrė: „Mums labai patinka mūsų šeimos gyvenimas – mūsų vaikai yra sveiki ir laimingi, o mes jaučiamės palaiminti. Mėgaujamės kiekviena akimirka. Siunčiame visiems geriausius linkėjimus. Maddenų šeima.“
C. Diaz įrašą komentavo keliomis širdelės emocijomis.
Pora taip pat augina šešerių dukrą Raddix Wildflower ir dvejų metų sūnų Cardinalą. Po Cardinalo gimimo 2024 metais šaltinis žurnalui „People“ teigė, kad pora buvo itin laiminga sulaukusi antrojo vaiko.
„Jie visada svajojo apie dar vieną vaiką, nes jiems labai patinka būti tėvais“, – sakė šaltinis.
C. Diaz ir B. Maddenas susituokė 2015 metais. Pora Holivude garsėja privatumu – jie neviešina savo vaikų nuotraukų ir itin retai komentuoja šeimos gyvenimą viešai.
Susiję straipsniai
Žvaigždžių savaitėje – Jill Biden netikėtas katės pagerbimas ir Cameron Diaz slapta motinystė

Žvaigždžių savaitėje – Jill Biden netikėtas katės pagerbimas ir Cameron Diaz slapta motinystė

Po žvaigždžių kosmetologės procedūros moters veidas liko negrįžtamai subjaurotas: išleido milžiniškas sumas

Po žvaigždžių kosmetologės procedūros moters veidas liko negrįžtamai subjaurotas: išleido milžiniškas sumas

Europos paplūdimio sprinto čempionate – Lietuvos dueto bronza

Europos paplūdimio sprinto čempionate – Lietuvos dueto bronza

Cameron DiazNėštumasMeilė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.