Holivudo žvaigždė Rebel Wilson ir latvė Ramona Agruma susilaukė antro vaiko

2026 m. gegužės 7 d. 10:41
Lrytas.lt
Holivudo aktorė Rebel Wilson (46 m.), ištekėjusi už latvės Ramonos Agrumos, socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo džiugia šeimos naujiena – porai gimė antroji dukra.
„Didžiuojamės galėdamos pranešti, kad gimė mūsų antroji dukra Rose Estella! Dar viena mergaitė – tikra palaima“, – rašė aktorė.
Prie įrašo R. Wilson paviešino nuotrauką, kurioje naujagimė suvyniota į pledą ir papuošta mėlynai rožine galvos juostele.
„Dabar mūsų jau keturios!“ – džiaugėsi aktorė.

Pora jau augina trejų metų dukrą Royce Lillian.
Apie antrąjį nėštumą Ramona Agruma pranešė 2025 metų gruodžio 8 dieną.
Pirmoji poros dukra Royce gimė 2022 metų lapkritį, padedant surogatinei motinai. Po kelių mėnesių R. Wilson ir R. Agruma paskelbė apie sužadėtuves, kurios įvyko Disneilendo pramogų parke.
