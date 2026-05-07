Holivudo žvaigždė Rebel Wilson ir latvė Ramona Agruma susilaukė antro vaiko

„Didžiuojamės galėdamos pranešti, kad gimė mūsų antroji dukra Rose Estella! Dar viena mergaitė – tikra palaima“, – rašė aktorė.
Prie įrašo R. Wilson paviešino nuotrauką, kurioje naujagimė suvyniota į pledą ir papuošta mėlynai rožine galvos juostele.
„Dabar mūsų jau keturios!“ – džiaugėsi aktorė.
Pora jau augina trejų metų dukrą Royce Lillian.
Apie antrąjį nėštumą Ramona Agruma pranešė 2025 metų gruodžio 8 dieną.
Pirmoji poros dukra Royce gimė 2022 metų lapkritį, padedant surogatinei motinai. Po kelių mėnesių R. Wilson ir R. Agruma paskelbė apie sužadėtuves, kurios įvyko Disneilendo pramogų parke.
