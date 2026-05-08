Lietuvių pamėgtoje Ispanijos saloje – tragedija: rasta negyva 35-erių TV žvaigždė

2026 m. gegužės 8 d. 15:57
Lrytas.lt
Lietuvių pamėgtoje Ispanijos saloje – tragedija. Maljorkoje rastas negyvas televizijos realybės šou „The Only Way Is Essex“ žvaigždė Jake'as Hallas.
Skelbiama, kad 35-erių britas be gyvybės ženklų aptiktas vienoje viloje Ispanijai priklausančioje saloje. Ant jo galvos pastebėti sužalojimai, kuriuos, kaip įtariama, galėjo sukelti stiklo šukės.
Užsienio žiniasklaida praneša, jog tyrėjai svarsto versiją, kad vyras galėjo stipriai susižeisti atsitrenkęs į stiklines duris. Policija jau apklausė keturis vyrus ir dvi moteris, tuo metu buvusius viloje.
Ispanijos pareigūnai pradėjo incidento tyrimą. Pirminiais duomenimis, nelaimė laikoma atsitiktine mirtimi.

Pareigūnai į vilą Santa Margalidos miestelyje, šiaurinėje Maljorkos dalyje, iškviesti trečiadienio rytą apie 7 val. 30 min. Kol kas sulaikymų nėra, o tiksli mirties priežastis paaiškės po skrodimo, kuris bus atliktas Palmoje.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija patvirtino palaikanti ryšį su žuvusiojo artimaisiais ir vietos institucijomis.
Prieš tragediją J. Hallas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijosi atostogų akimirkomis iš Maljorkos. Viename paskutinių įrašų vyras buvo pasidalijęs ir jautria žinute.
„Gyvenimas kartais būna labai sunkus, bet stengiuosi prisiminti gerus dalykus. Tiesiog kuriu meną įvairiomis formomis“, – rašė jis.
Maljorkoje vyras dažnai leisdavo laiką – čia turėjo ir antruosius namus. Neseniai jis buvo pristatęs saloje sukurtą skulptūrą.
