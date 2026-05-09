Dainininkė Bonnie Tyler – komos būsenos: paprašė gerbti privatumą

Dainos „Total Eclipse Of The Heart“ atlikėja praėjusią savaitę buvo skubiai operuota dėl žarnyno perforacijos.
Kaip skelbiama, Jungtinėje Karalystėje gimusi Bonnie buvo įvesta į komą po kelių dienų, praleistų Faro ligoninėje.
„Bonnie gydytojai įvedė į dirbtinę komą, kad palengvintų jos pasveikimą, – sakė dainininkės atstovas spaudai. – Žinome, kad jūs visi linkite jai geriausio ir prašome šiuo sunkiu metu gerbti jos privatumą.
Ryškiausia „Eurovizijos“ žvaigždė B. Tyler užtraukė hitą „Total Eclipse of the Heart“
Kai tik galėsime, paskelbsime dar vieną pareiškimą.“
Portugalijos dienraštis „Correio da Manha“ pranešė, kad dainininkė buvo perkelta iš vidutinio sunkumo ligonių skyriaus į intensyviosios terapijos skyrių.
Susiję straipsniai
Manoma, kad Bonnie į ligoninę buvo skubiai paguldyta balandžio 30 d.
Žvaigždė geriausiai žinoma dėl savo hito „Total Eclipse Of The Heart“, kuris 1983 m. tapo pasauline sensacija.
Nuo 1973 m. ji yra ištekėjusi už nekilnojamojo turto vystytojo Roberto Sullivano, o dabar gyvena tiek pietų Portugalijoje, tiek Jungtinėje Karalystėje.
Šių metų pradžioje 80-ųjų legenda prisipažino, kad reguliariai darosi botokso injekcijas, tačiau tvirtino: „Ačiū Dievui, esu gana geros formos savo amžiui.
Ir aš niekada neišeisiu į pensiją. Pažiūrėkite į Tomą Jonesą. Jis nuostabus.
Jo balsas stiprus kaip niekada – o jis už mane dešimčia metų vyresnis.“
Nuo tada, kai pasirodė naujos žinios, kad jai buvo sukeltas komos būklė, dar nėra jokių oficialių naujienų apie jos sveikatos būklę.
Parengta pagal „The Sun“