Komoje atsidūrusios Bonnie Tyler bičiulis atskleidė, kas jai nutiko: „Ji pradėjo jausti siaubingą skausmą“

Algarvėje gyvenantis verslininkas Liberto Mealha pasakojo, kad tarp Jungtinės Karalystės ir Portugalijos gyvenanti dainininkė, atvykusi į Portugaliją, kur turi antrąjį namą, netrukus po atvykimo pajuto stiprius pilvo skausmus. Prieš tai Londone atlikti tyrimai nedavė aiškių rezultatų.
Portugalijoje paaiškėjo, kad jai trūko apendicitas. Situacija tapo tokia bloga, kad atlikėją teko guldyti į reanimaciją.
Bonnie, kuri yra L. Mealha dukters krikštamotė, tebėra dirbtinėje komoje Faro ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.
Ryškiausia „Eurovizijos“ žvaigždė B. Tyler užtraukė hitą „Total Eclipse of the Heart“
Jos atstovas spaudai sakė, kad ji buvo įvesta į komą „siekiant palengvinti jos pasveikimą“, o pagrindinis Portugalijos bulvarinis laikraštis „Correio da Manha“ pranešė, kad ji kenčia nuo bendros infekcijos, kuri gydoma didelėmis antibiotikų dozėmis po apendikso pašalinimo.
Kalbėdamas apie besitęsiančią žvaigždės kovą su liga, L. Mealha sakė: „Ji pradėjo blogai jaustis koncerto Londone metu ir nuėjo pas gydytoją atlikti tyrimų, tačiau ten nieko nerado.
Ji nusprendė vykti į Algarvę, o čia pradėjo jausti stiprius pilvo skausmus.
Po dviejų dienų ji nuvyko į privačią ligoninę, iš kurios buvo skubiai perkelta į Faros ligoninę, nes jai trūko apendicitas ir reikėjo skubios operacijos.“
Verslininkas, kuris pirmą kartą susitiko su dainininke, kai aštuntajame dešimtmetyje atidarė žinomą naktinį klubą Albufeiroje, pasakojo, kad Bonnie mylintis vyras Robertas Sullivanas dienas leidžia prie jos ligoninės lovos ir išeina tik nakčiai miegoti namuose.
Jis pridūrė: „Jis labai dėkingas Faro ligoninės gydytojams ir slaugytojams ir mano, kad jei Bonnie būtų likusi Jungtinėje Karalystėje, jos jau nebebūtų tarp mūsų.“
Žinios apie dainininkės kovą su liga pirmą kartą pasirodė trečiadienį, kai buvo pranešta, kad jai buvo atlikta skubi žarnyno operacija.
Atstovas spaudai tai patvirtino, sakydamas: „Mums labai gaila pranešti, kad Bonnie buvo paguldyta į ligoninę Faro mieste, Portugalijoje, kur ji turi namus, skubiai žarnyno operacijai.
Operacija praėjo sėkmingai, ir dabar ji atsigauna.
Žinome, kad visi jos šeimos nariai, draugai ir gerbėjai bus susirūpinę dėl šių naujienų ir linkės jai greito ir visiško pasveikimo.“
Po pasirodžiusių naujų pranešimų, kad jos sveikatos būklė pablogėjo, atstovas spaudai sakė: „Bonnie gydytojai įvedė į dirbtinę komą, kad palengvintų jos pasveikimą.
Žinome, kad jūs visi linkite jai geriausio ir prašome šiuo sunkiu metu gerbti jos privatumą.
Paskelbsime kitą pareiškimą, kai tik galėsime.“
Manoma, kad Bonnie, kuri per savo ilgą karjerą sukūrė daugybę įsimintinų dainų ir 2013 m. atstovavo Jungtinei Karalystei „Eurovizijos“ dainų konkurse, į ligoninę buvo skubiai paguldyta balandžio 30 d.
Teigiama, kad Faro ligoninės vidutinio sunkumo ligonių skyriuje jos būklė buvo „stabili“, bet vėliau dėl akivaizdaus sveikatos pablogėjimo ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių.
Šaltiniai teigia, kad iki pat hospitalizavimo ji naktimis tęsė savo profesinę veiklą, nors jau keletą savaičių skundėsi nuolatiniu skausmu.
Vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose parašė: „Prieš aštuonerius metus mano vyras praleido 10 dienų dirbtinėje komoje Faro ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.
Jie labai gerai juo rūpinosi. Tikiuosi, kad tą patį padarys ir Bonnie.“
Kitas pridūrė: „Pirmyn, Bonnie. Mes, valai, nepasiduodame. Už visišką pasveikimą.“
O trečiasis parašė: „Greito pasveikimo, Bonnie.
Ji tokia miela moteris. Aš gyvenau netoli jos Albufeiroje ir visada ją matydavau savo kirpykloje, kur ji degindavosi soliariume, o po to važiuodavo savo mažu raudonu kabrioletu.“
Apendikso plyšimas yra sunkus medicininis atvejis, reikalaujantis skubios chirurginės intervencijos ir antibiotikų, siekiant išvengti mirtinų infekcijų.
Kai užkrėstas apendiksas plyšta, susidaro skylė, dėl kurios išmatos ir bakterijos patenka į pilvo ertmę.
Parengta pagal „The Sun“