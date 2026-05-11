„Emmerdale“ žvaigždė Bradley Richesas vedė mylimąjį: vestuvėse – garsūs svečiai

2026 m. gegužės 11 d. 17:36
Britų televizijos muilo operos „Emmerdale“ aktorius Bradley Richesas susituokė su savo ilgamečiu partneriu Scottu Johnstonu. Pora prabangias vestuves atšventė „Lillibrooke Manor & Barns“ dvare Berkšyre, o tarp svečių netrūko žinomų pramogų pasaulio veidų – šventėje dalyvavo ir Kelly Osbourne bei „Strictly Come Dancing“ žvaigždės.
Po ceremonijos abu jaunavedžiai neslėpė emocijų ir atvirai papasakojo apie savo meilės istoriją, prasidėjusią dar studijų laikais ir atlaikiusią pandemijos iššūkius.
24-erių Bradley ir Scottas, dabar prisistatantys kaip ponai Johnston-Richesai, susipažino 2020 metais dramos mokykloje „Emil Dale Academy“, priklausančioje Bedfordšyro universitetui.
„Gyvenome kaimynystėje, tapome draugais ir nuo tada viskas natūraliai vystėsi“, – pasakojo Bradley.
Jų santykiai užsimezgė COVID-19 pandemijos metu, todėl pirmieji pasimatymai buvo kiek neįprasti.
„Tai buvo keistas karantino laikotarpis.
Galėjome susitikti tik lauke, todėl daug vaikščiodavome ir taip iš tiesų pažinome vienas kitą“, – prisiminė Scottas.
Vėliau, kai ribojimai buvo sušvelninti, pora išvyko į pirmą tikrą pasimatymą Braitone.
 Vestuvių akimirka.
„Tai buvo Scotto gimtadienis. Nuėjome į „Pizza Express“ – labai prabangiai. Iš tiesų oficialiai kartu negyvenome, bet po to vakaro praktiškai nebeišsiskyrėme“, – sakė Bradley.
Pora kurį laiką gyveno kartu Hičine, Hertfordšyre, kol studijavo. Netrukus Bradley sulaukė ir pirmosios didelės sėkmės – 2022 metais jis gavo Jameso McEwano vaidmenį populiariame „Heartstopper“ seriale.
Jaunavedžiai neslepia, kad jų santykius dar labiau sustiprino kartu išgyventi iššūkiai, o vestuvių dieną jie vadina viena gražiausių akimirkų gyvenime.
