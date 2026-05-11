„Emmerdale“ žvaigždė Bradley Richesas vedė mylimąjį: vestuvėse – garsūs svečiai

Po ceremonijos abu jaunavedžiai neslėpė emocijų ir atvirai papasakojo apie savo meilės istoriją, prasidėjusią dar studijų laikais ir atlaikiusią pandemijos iššūkius.
24-erių Bradley ir Scottas, dabar prisistatantys kaip ponai Johnston-Richesai, susipažino 2020 metais dramos mokykloje „Emil Dale Academy“, priklausančioje Bedfordšyro universitetui.
„Gyvenome kaimynystėje, tapome draugais ir nuo tada viskas natūraliai vystėsi“, – pasakojo Bradley.
Jų santykiai užsimezgė COVID-19 pandemijos metu, todėl pirmieji pasimatymai buvo kiek neįprasti.
„Tai buvo keistas karantino laikotarpis.
Galėjome susitikti tik lauke, todėl daug vaikščiodavome ir taip iš tiesų pažinome vienas kitą“, – prisiminė Scottas.
Vėliau, kai ribojimai buvo sušvelninti, pora išvyko į pirmą tikrą pasimatymą Braitone.
„Tai buvo Scotto gimtadienis. Nuėjome į „Pizza Express“ – labai prabangiai. Iš tiesų oficialiai kartu negyvenome, bet po to vakaro praktiškai nebeišsiskyrėme“, – sakė Bradley.
Pora kurį laiką gyveno kartu Hičine, Hertfordšyre, kol studijavo. Netrukus Bradley sulaukė ir pirmosios didelės sėkmės – 2022 metais jis gavo Jameso McEwano vaidmenį populiariame „Heartstopper“ seriale.
Jaunavedžiai neslepia, kad jų santykius dar labiau sustiprino kartu išgyventi iššūkiai, o vestuvių dieną jie vadina viena gražiausių akimirkų gyvenime.