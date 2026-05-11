Buvusi V. Klyčko sužadėtinė atskleidė tiesą apie savo lytinę orientaciją: „Visada buvo baimė“

36-erių kino žvaigždė neslėpė, kad ilgus metus bijojo viešai kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą ir tikruosius jausmus.
„Niekas niekada neskatino manęs tiesiog būti savimi“, – prisipažino aktorė.
H. Panettiere teigė nerimavusi dėl aplinkinių reakcijos bei visuomenės vertinimo.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
„Visada buvo baimė būti netobulai ir ką apie tai pagalvos mano komanda, kokia bus visuomenės nuomonė“, – sakė ji.
Aktorė taip pat atskleidė turėjusi santykių su moterimis, tačiau apie tai viešai kalbėti ryžosi tik dabar.
„Liūdna, kad turėjau laukti iki 36-erių, kad galėčiau pasidalyti šia savo dalimi, bet geriau vėliau nei niekada“, – pridūrė ji.
Primename, kad H. Panettiere ir V. Klyčko susipažino 2010 metais. Po kurio laiko pora pradėjo draugauti, o 2014-aisiais susilaukė dukros Kayos-Evdokios.
Vis dėlto 2018 metais jų santykiai nutrūko – pora taip ir nesusituokė.