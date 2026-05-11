ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Buvusi V. Klyčko sužadėtinė atskleidė tiesą apie savo lytinę orientaciją: „Visada buvo baimė“

2026 m. gegužės 11 d. 09:58
Lrytas.lt
Amerikiečių aktorė Hayden Panettiere prisipažino esanti biseksuali. Buvusi Ukrainos boksininko Volodymyro Klyčko sužadėtinė apie tai pirmą kartą atvirai prabilo interviu leidiniui „US Weekly“.
Daugiau nuotraukų (3)
36-erių kino žvaigždė neslėpė, kad ilgus metus bijojo viešai kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą ir tikruosius jausmus.
„Niekas niekada neskatino manęs tiesiog būti savimi“, – prisipažino aktorė.
H. Panettiere teigė nerimavusi dėl aplinkinių reakcijos bei visuomenės vertinimo.

K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą 

„Visada buvo baimė būti netobulai ir ką apie tai pagalvos mano komanda, kokia bus visuomenės nuomonė“, – sakė ji.
Aktorė taip pat atskleidė turėjusi santykių su moterimis, tačiau apie tai viešai kalbėti ryžosi tik dabar.
Susiję straipsniai
V. Klyčko apkaltino olimpinio komiteto vadovą tarnavimu Rusijos interesams

V. Klyčko apkaltino olimpinio komiteto vadovą tarnavimu Rusijos interesams

Volodymyras Klyčko gali sugrįžti į profesionalų boksą

Volodymyras Klyčko gali sugrįžti į profesionalų boksą

Sensacinga žinia – dėl rekordo V. Klyčko buvo per žingsnį nuo sugrįžimo į ringą

Sensacinga žinia – dėl rekordo V. Klyčko buvo per žingsnį nuo sugrįžimo į ringą

„Liūdna, kad turėjau laukti iki 36-erių, kad galėčiau pasidalyti šia savo dalimi, bet geriau vėliau nei niekada“, – pridūrė ji.
Primename, kad H. Panettiere ir V. Klyčko susipažino 2010 metais. Po kurio laiko pora pradėjo draugauti, o 2014-aisiais susilaukė dukros Kayos-Evdokios.
Vis dėlto 2018 metais jų santykiai nutrūko – pora taip ir nesusituokė.
Volodymyras Klyčkosužadėtinėlytinė orientacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.