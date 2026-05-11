Didžiausių skruostų pasaulyje savininke praminta ukrainietė ryžosi netikėtiems pokyčiams

Apie laukiančius pokyčius ji pranešė socialiniuose tinkluose. Savo „Instagram“ paskyroje A. Pokreščuk pasidalijo vaizdo įrašais iš grožio klinikos ir pažadėjo sekėjams parodyti visą transformacijos procesą nuo pradžios iki pabaigos.
„Pradedame tirpdyti viską – tiesiog visą mano veidą, įsivaizduojate?“ – sekėjams sakė ji.
Viename iš vaizdo įrašų kartu pasirodęs kosmetologas aiškino, kad procedūros bus atliekamos palaipsniui, naudojant įvairias metodikas. Pasak jo, skubėti negalima, nes oda dėl ankstesnių procedūrų yra kiek išsitampiusi.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
„Viską padarysime teisingai, tik ne taip greitai, kaip norėtųsi, kad oda nesuglebtų“, – teigė specialistas.
Pati A. Pokreščuk neslėpė, kad apie tokius pokyčius galvojo jau seniai. Anot jos, tai ne spontaniškas sprendimas, o natūralus etapas, apie kurį ji svarstė daugelį metų.
Susiję straipsniai
„Visada žinojau, kad nejaunėsiu ir man reikės veido patempimo. O jo neįmanoma padaryti, kai visa tai yra... Visada žinojau, kad viską tirpdysiu“, – kalbėjo ji.
Dėl galutinio rezultato moteris tikina nesijaudinanti. Pasak jos, laukia visiškai naujas įvaizdis ir dar vienas gyvenimo etapas.
„Šį įvaizdį aš myliu, bet naujas irgi bus kietas“, – pridūrė A. Pokreščuk.