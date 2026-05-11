Didžiausių skruostų pasaulyje savininke praminta ukrainietė ryžosi netikėtiems pokyčiams

2026 m. gegužės 11 d. 22:17
Lrytas.lt
Didžiausių skruostų pasaulyje savininke praminta ukrainiečių manekenė ir tinklaraštininkė Anastasija Pokreščuk ryžosi netikėtam žingsniui. Tūkstančius eurų grožio procedūroms ir plastinėms operacijoms išleidusi išskirtinės išvaizdos moteris nusprendė atsisakyti savo didžiulių skruostikaulių.
Apie laukiančius pokyčius ji pranešė socialiniuose tinkluose. Savo „Instagram“ paskyroje A. Pokreščuk pasidalijo vaizdo įrašais iš grožio klinikos ir pažadėjo sekėjams parodyti visą transformacijos procesą nuo pradžios iki pabaigos.
„Pradedame tirpdyti viską – tiesiog visą mano veidą, įsivaizduojate?“ – sekėjams sakė ji.
Viename iš vaizdo įrašų kartu pasirodęs kosmetologas aiškino, kad procedūros bus atliekamos palaipsniui, naudojant įvairias metodikas. Pasak jo, skubėti negalima, nes oda dėl ankstesnių procedūrų yra kiek išsitampiusi.

„Viską padarysime teisingai, tik ne taip greitai, kaip norėtųsi, kad oda nesuglebtų“, – teigė specialistas.
Pati A. Pokreščuk neslėpė, kad apie tokius pokyčius galvojo jau seniai. Anot jos, tai ne spontaniškas sprendimas, o natūralus etapas, apie kurį ji svarstė daugelį metų.
„Visada žinojau, kad nejaunėsiu ir man reikės veido patempimo. O jo neįmanoma padaryti, kai visa tai yra... Visada žinojau, kad viską tirpdysiu“, – kalbėjo ji.
Dėl galutinio rezultato moteris tikina nesijaudinanti. Pasak jos, laukia visiškai naujas įvaizdis ir dar vienas gyvenimo etapas.
„Šį įvaizdį aš myliu, bet naujas irgi bus kietas“, – pridūrė A. Pokreščuk.
