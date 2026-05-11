Legendinė Bonnie Tyler – medikų rankose: atlikėjai sustojo širdis

Portugalijos dienraštis „Correio da Manha“ skelbia, kad dainininkės būklė pablogėjo praėjusios savaitės pabaigoje po gyvybę gelbėjusios operacijos dėl trūkusio apendikso. Teigiama, kad komplikacijas sukėlė žarnyno perforacija ir sunki infekcija.
Pasak žiniasklaidos, atlikėja šiuo metu tebėra gydoma Faro ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje, kur medikai stengiasi suvaldyti infekciją. Nors situacija išlieka rimta, artimi dainininkės bičiuliai teigia, kad gydytojai vertina jos galimybes pasveikti optimistiškai.
Ilgametis B. Tyler draugas Liberto Mealha pasakojo, kad pirmieji sveikatos sutrikimai prasidėjo dar koncertų metu Londone.
„Ji pasijuto blogai koncerto Londone metu ir kreipėsi į gydytojus, tačiau tyrimai nieko neparodė. Vėliau ji išvyko į Algarvę, kur prasidėjo stiprūs pilvo skausmai. Po dviejų dienų ji buvo nugabenta į privačią ligoninę, iš kurios skubiai pervežta į Faro ligoninę, nes buvo plyšęs apendiksas ir reikėjo skubios operacijos“, – sakė jis.
Skelbiama, kad dainininkė maždaug dvi dienas buvo prikaustyta prie lovos savo namuose Algarvėje, kol sunerimęs vyras Robertas Sullivanas nuvežė ją į ligoninę.
Praėjusios savaitės ketvirtadienį B. Tyler atstovas patvirtino, kad atlikėja buvo panardinta į dirbtinę komą siekiant padėti organizmui atsigauti po operacijos.
„Labai apgailestaujame pranešdami, kad Bonnie buvo paguldyta į Faro ligoninę Portugalijoje, kur jai atlikta skubi žarnyno operacija. Operacija pavyko sėkmingai, o dabar ji sveiksta“, – teigė atlikėjos atstovas.
Jis taip pat pridūrė, kad šeima, draugai ir gerbėjai tikisi greito ir visiško dainininkės pasveikimo.
Bonnie Tyler, išgarsėjusi hitu „Total Eclipse of the Heart“, per savo karjerą sukūrė ne vieną pasaulinį hitą. 2013 metais ji atstovavo Jungtinei Karalystei „Eurovizijos“ konkurse.