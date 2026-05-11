Tragedija prabangiame name: garsus restorano savininkas nužudė nėščią žmoną, du vaikus ir nusižudė pats

52-ejų M. Mitchellas buvo rastas negyvas kartu su savo 39-erių žmona Thy Mitchell bei dviem vaikais – aštuonerių ir ketverių metų – jų 1,2 mln. JAV dolerių vertės namuose prestižiniame River Oaks rajone.
Pareigūnai nurodė, kad visi šeimos nariai mirė nuo šautinių žaizdų. Pirminiais duomenimis, tragedija laikoma žmogžudyste ir savižudybe.
Policija į įvykio vietą buvo iškviesta pirmadienio vakarą apie 17.26 val. vietos laiku, gavus pranešimą apie galimai dingusią šeimą. Pareigūnus perspėjo auklė bei vieno iš tėvų giminaitis, kurie daugiau nei parą negalėjo susisiekti su šeima.
Atvykę policininkai namuose rado visus keturis šeimos narius negyvus. Skelbiama, kad vaikai paskutinį kartą buvo matyti sekmadienį, o jų kūnai aptikti lovose.
Mitchellų šeima valdė populiarų restoraną „Traveler’s Table“ Hiustone. M. Mitchellas anksčiau taip pat vadovavo farmacinių tyrimų bendrovei „Texas Center for Drug Development“.
Jo biografijoje nurodoma, kad jis studijavo Prancūzijoje, Italijoje bei Oksfordo universitete, o karjeros pradžioje dirbo žurnalistu Londone ir Niujorke.
Vėliau grįžęs į Teksasą jis baigė „Rice“ universiteta ir pasuko į farmacijos verslą. Kartu su žmona Thy vėliau įkūrė restoraną „Traveler’s Table“. Thy Mitchell taip pat buvo „Texas Restaurant“ asociacijos valdybos narė.
2025 metais pora buvo pripažinta metų restorano savininkais Hiustone.
Kaimynus tragedija sukrėtė. Viena rajono gyventoja vietos žiniasklaidai teigė, kad per beveik du dešimtmečius šiame rajone nėra mačiusi nieko panašaus.
„Čia nebūna tokių tragedijų. Net apiplėšimų beveik nepasitaiko. Man skauda širdį dėl vaikų“, – sakė ji.