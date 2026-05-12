„Gelbėtojų“ žvaigždei D. Charvet kaimynė žeria kaltinimus: padaręs nusikaltimą pasišalino?

53-ejų „Baywatch“ žvaigždė kartu su drauge Oksana Rykova ir bičiuliu lankėsi prabangiame prekybos centre „Erewhon“, kur įsigijo glotnutį. Tai įvyko netrukus po to, kai jis pirmą kartą pakomentavo skaudžią nelaimę.
Išvykai aktorius pasirinko juodus „Nike“ marškinėlius be rankovių ir šortus. Tą pačią dieną jis taip pat buvo pastebėtas vairuojantis automobilį, kuris, kaip teigiama, dalyvavo nelaimėje.
D. Charvet atstovas žurnalui „People“ teigė, kad aktorius myli gyvūnus ir yra atsakingas šuns šeimininkas, kuris niekada tyčia neskriaustų gyvūno.
Pasak atstovo, apie 5.30 val. ryto aktorius važiavo savo gyvenamajame rajone esant prastam matomumui, kai kelyje pastebėjo kaimynę, vedžiojančią tris šunis be pavadėlių. Teigiama, kad D. Charvet sumažino greitį ir pasuko į šoną, norėdamas saugiai juos aplenkti, tačiau vienas iš šunų pateko po automobiliu.
Tačiau ši versija prieštarauja šuns savininkės pareiškimui – moteris tvirtino, kad visi gyvūnai buvo vedžiojami su pavadėliais.
Atstovas pridūrė, kad po incidento D. Charvet nedelsdamas sustojo, iškvietė pagalbą numeriu 911, liko įvykio vietoje iki pareigūnų atvykimo ir visiškai bendradarbiavo su tyrėjais.
Policijos departamentas nurodė, kad incidentas, panašu, buvo nelaimingas atsitikimas – šunys esą buvo be pavadėlių ir išbėgo į važiuojamąją kelio dalį, o vairuotojas mėgino jų išvengti.
Teisėsaugos šaltinių teigimu, Davidas Charvet buvo atleistas nuo bet kokios baudžiamosios atsakomybės.
Anksčiau tą pačią dieną jo kaimynė Vera Errico apkaltino aktorių partrenkus jos 11 metų anglų labradorą vardu Sunday ir pasišalinus iš įvykio vietos. Šuo buvo nugabentas į veterinarijos kliniką, kur vėliau užmigdytas.
Moteris teigė, kad prieš pat 6 val. ryto vedžiojo Sunday ir dar du savo šunis, kai pro šalį pravažiavo D. Charvet automobilis. Pasak jos, aktorius kliudė šunį ir išvažiavo nesustojęs.