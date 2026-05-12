Princesę Beatrice temdo vienatvė: tėvo nekenčia visas pasaulis, netyla kalbos ir apie skyrybas su vyru

Po to, kai Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos vardą aptemdė princo Andrew Mountbatten-Windsor ir Sarah Ferguson ryšiai su nuteistu finansininku ir pedofilu Jeffrey Epsteinu, nenuostabu, kad jų vyriausioji dukra kiek atsitraukė nuo viešumos.
Atrodo, jog pokyčių netrūksta ir asmeniniuose santykiuose. Beatrice vyras Edoardo Mapelli Mozzi (42 m.) didžiąją laiko dalį dirba Jungtinėse Valstijose, princas Andrew gyvena savotiškoje tremtyje, Sarah Ferguson ieško ramybės užsienyje, o jos sesuo Eugenie ruošiasi trečiajam vaikui.
Nekilnojamojo turto vystytojas Edoardo praėjusią savaitę buvo pastebėtas verslo pusryčiuose Palm Byče, Floridoje, kur diskutavo apie viešbučių erdvių dizainą. Nors nežinoma, kiek truks jo viešnagė, į Floridą jis buvo išvykęs ir sausį – vos kelios savaitės prieš tai, kai buvo suimtas jo uošvis.
Pora pirmą kartą po kelių savaičių viešumoje kartu pasirodė gegužės 7-ąją, modelio Poppy Delevingne 40-ojo gimtadienio šventėje. Taip jie tarsi bandė paneigti sklindančius gandus apie krizę santuokoje po J. Epsteino skandalo.
Atvykdama į „Hart Pub“ Londone, Beatrice, vilkėjusi zomšinį lietpaltį, ėjo kiek priekyje Edo ir atrodė susimąsčiusi bei santūri.
Tuo metu jos sesuo princesė Eugenie spindėjo – plačiai šypsojosi, demonstruodama jau ryškiai matomą nėštumo pilvuką ir susikibusi rankomis su vyru Jacku Brooksbanku.
Ryškiai mėlynas paltas, juoda atlasinė palaidinė su baltais taškeliais ir gera nuotaika kūrė visiškai kitokį Eugenie įvaizdį nei santūri Beatrice laikysena.
Beatrice ir Poppy Delevingne sieja ilgametė draugystė – jos dažnai fotografuojamos įvairiose šventėse ir renginiuose. Galbūt todėl modelis ir toliau palaiko ryšį su princese, nepaisydama pastarojo meto skandalų.
Vis dėlto kalbama, kad su kai kuriais garsenybių rato draugais Beatrice santykiai atšalo. Praėjusią savaitę jos draugės Olivios Buckingham kūdikio sutiktuvėse, kuriose dalyvavo ir Poppy Delevingne bei Nicky Hilton, Beatrice nesimatė nė vienoje į „Instagram“ įkeltoje nuotraukoje, nors žurnalas „Hello!“ teigė, kad princesė renginyje dalyvavo.
Naująją Beatrice gyvenimo realybę puikiai iliustravo ir praėjusios savaitės epizodas, kai ji viena krovė savo dizainerio lagaminą į taksi automobilį – be draugų ar šeimos pagalbos. Princesė, vilkėjusi gėlėtą suknelę ir juodą švarką, nešė personalizuotą 2 710 svarų kainuojantį „Louis Vuitton Horizon 55 Monogram“ lagaminą.
Po kelių dienų Eugenie ir jos vyrui Jackui švenčiant jo 40-metį, Beatrice pietuose „Soho Mews House“ pasirodė be savo vyro. Vakare gimtadienio šventė persikėlė į prabangų restoraną „Dorian“.
Tuo metu Sarah Ferguson praėjusį mėnesį buvo pastebėta Austrijoje. 66-erių buvusi karališkosios šeimos narė, anot šaltinių, ieško prieglobsčio pas draugus po to, kai viešumoje pasirodė nuotraukos iš jos viešnagės prabangiame „Mayerlife“ sveikatingumo centre netoli Zalcburgo.
Teigiama, kad beveik mėnesį gyvenusi pirmame aukšte esančiame dviejų kambarių namelyje su vaizdu į ežerą, Sarah retai išeidavo iš kambario. Ji maistą užsisakinėjo tik į numerį – ypač mėgo jautieną su mocarela bei vištienos krūtinėlę.
Jos nebuvo matyti nei pasivaikščiojimų takuose, nei prie ežero ar teniso kortuose. Ryšį su išoriniu pasauliu ji palaikė minimalų, nors kovo 24 dieną ją aplankė kirpėjas.
Šaltiniai teigia, kad S. Ferguson nuolat bendrauja telefonu su dukromis Beatrice ir Eugenie, kurios pastaruoju metu vis labiau nerimauja dėl motinos emocinės būklės.