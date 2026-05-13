Mirė „Moksliukų keršto“ žvaigždė D. Gibbas

Apie D. Gibbo mirtį leidiniui „People“ patvirtino jo talentų agentė Tina Presley-Borek.
Jautriu pareiškimu pasidalijo ir velionio vaikai.
„Sunkia širdimi pranešame apie Donaldo Gibbo – mylimo tėvo, senelio, prosenelio, brolio, dėdės, draugo ir aktoriaus – netektį. Donaldas visa širdimi mylėjo Dievą, savo šeimą, draugus ir gerbėjus“, – rašoma šeimos pranešime.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
Artimieji prisiminė, kad aktorius buvo mylimas ne tik dėl ryškių vaidmenų ekrane, bet ir dėl savo asmeninių savybių.
„Jis žmonėms dovanojo džiaugsmą, juoką ir nepamirštamus prisiminimus. Jo stiprybė, dosnumas ir dvasia niekada nebus pamiršti“, – teigė šeima.
Susiję straipsniai
Karjerą Donaldas Gibbas pradėjo dar devintajame dešimtmetyje. Pirmuosius vaidmenis jis gavo filmuose „Sukis, kaip išmanai“ bei Arnoldo Schwarzeneggerio juostoje „Konanas – barbaras“.
Didžiausio populiarumo jis sulaukė suvaidinęs Ogre personažą komedijoje „Moksliukų kerštas“. Vėliau jis grįžo ir į šio filmo tęsinius.
Dar vienas ryškiausių jo karjeros etapų – vaidmuo filme „Kruvinas sportas“, kuriame jis filmavosi kartu su Jeanu-Claude’u Van Damme’u. Šis filmas tapo vienu žinomiausių kovos menų kino projektų ir prisidėjo prie Van Damme’o išgarsėjimo.