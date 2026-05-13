Mirė „Moksliukų keršto“ žvaigždė D. Gibbas

2026 m. gegužės 13 d. 19:16
Holivudą pasiekė liūdna žinia – mirė aktorius Donaldas Gibbas, geriausiai žinomas dėl vaidmenų filmuose „Moksliukų kerštas“ ir kultinėje kovos menų juostoje „Kruvinas sportas“. Aktoriui buvo 71-eri.
Apie D. Gibbo mirtį leidiniui „People“ patvirtino jo talentų agentė Tina Presley-Borek.
Jautriu pareiškimu pasidalijo ir velionio vaikai.
„Sunkia širdimi pranešame apie Donaldo Gibbo – mylimo tėvo, senelio, prosenelio, brolio, dėdės, draugo ir aktoriaus – netektį. Donaldas visa širdimi mylėjo Dievą, savo šeimą, draugus ir gerbėjus“, – rašoma šeimos pranešime.

Artimieji prisiminė, kad aktorius buvo mylimas ne tik dėl ryškių vaidmenų ekrane, bet ir dėl savo asmeninių savybių.
„Jis žmonėms dovanojo džiaugsmą, juoką ir nepamirštamus prisiminimus. Jo stiprybė, dosnumas ir dvasia niekada nebus pamiršti“, – teigė šeima.
Karjerą Donaldas Gibbas pradėjo dar devintajame dešimtmetyje. Pirmuosius vaidmenis jis gavo filmuose „Sukis, kaip išmanai“ bei Arnoldo Schwarzeneggerio juostoje „Konanas – barbaras“.
Didžiausio populiarumo jis sulaukė suvaidinęs Ogre personažą komedijoje „Moksliukų kerštas“. Vėliau jis grįžo ir į šio filmo tęsinius.
Dar vienas ryškiausių jo karjeros etapų – vaidmuo filme „Kruvinas sportas“, kuriame jis filmavosi kartu su Jeanu-Claude’u Van Damme’u. Šis filmas tapo vienu žinomiausių kovos menų kino projektų ir prisidėjo prie Van Damme’o išgarsėjimo.
