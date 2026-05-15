ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Davidas ir Victoria Beckhamai – milijardieriai: paskelbtas neįtikėtinas šeimos turtas

2026 m. gegužės 15 d. 17:31
Buvusi britų futbolo žvaigždė Davidas Beckhamas ir jo žmona Victoria, buvusi „Spice Girls“ narė, pirmą kartą priklauso Didžiosios Britanijos milijardierių ratui. Tai rodo penktadienį „Sunday Times“ paskelbtas sąrašas. Pateiktais duomenimis, sutuoktinių poros turtas per metus padvigubėjo iki 1,185 mlrd. svarų (1,36 mlrd. eurų) – „sumanių investicijų į futbolą, maisto produktus ir gėrimus, nekilnojamąjį turtą ir madą dėka“.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak „Sunday Times“, D. Beckhamas yra pirmasis britų sportininkas, tapęs milijardieriumi. Pernai dar 500 mln. svarų vertinamas jo turtas šovė į viršų pirmiausiai dėl buvusio britų nacionalinės rinktinės kapitono investicijų į JAV futbolo klubą Majamio „Inter“.
Dabartinė šio klubo žvaigždė Lionelis Messis savo sutartį pernai pratęsė iki 2028 m.
Tuo pat metu 2008 m. įkurtas ir ilgą laiką nuostolingas V. Beckham mados prekės ženklas pernai viršijo 100 mln. svarų apyvartą, rašo „Sunday Times“.
Susiję straipsniai
Apie Beckhamų šeimos skandalą prabilo jo centre atsidūrusi Nicola Peltz

Apie Beckhamų šeimos skandalą prabilo jo centre atsidūrusi Nicola Peltz

Prabangiame 14 mln. eurų vertės dvare Beckhamai sumąstė pokyčius: kaimynai lieja pyktį

Prabangiame 14 mln. eurų vertės dvare Beckhamai sumąstė pokyčius: kaimynai lieja pyktį

Apie brolį uždainavęs C. Beckhamas scenoje nesuvaldė emocijų: grupės narys jį puolė guosti

Apie brolį uždainavęs C. Beckhamas scenoje nesuvaldė emocijų: grupės narys jį puolė guosti

Reitinge, kurį laikraštis sudaro kiekvienais metais, nurodoma 350 turtingiausių Didžiosios Britanijos asmenų ir šeimų. Nauji nariai sąraše yra broliai Noelis ir Liamas Gallagheriai, kurių bendrą turtą iki 375 mln. svarų išaugino „Oasis“ sugrįžimo turas.
Davidas BeckhamasVictoria Beckhammilijardieriai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.