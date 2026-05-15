Davidas ir Victoria Beckhamai – milijardieriai: paskelbtas neįtikėtinas šeimos turtas

Pasak „Sunday Times“, D. Beckhamas yra pirmasis britų sportininkas, tapęs milijardieriumi. Pernai dar 500 mln. svarų vertinamas jo turtas šovė į viršų pirmiausiai dėl buvusio britų nacionalinės rinktinės kapitono investicijų į JAV futbolo klubą Majamio „Inter“.
Dabartinė šio klubo žvaigždė Lionelis Messis savo sutartį pernai pratęsė iki 2028 m.
Tuo pat metu 2008 m. įkurtas ir ilgą laiką nuostolingas V. Beckham mados prekės ženklas pernai viršijo 100 mln. svarų apyvartą, rašo „Sunday Times“.
Reitinge, kurį laikraštis sudaro kiekvienais metais, nurodoma 350 turtingiausių Didžiosios Britanijos asmenų ir šeimų. Nauji nariai sąraše yra broliai Noelis ir Liamas Gallagheriai, kurių bendrą turtą iki 375 mln. svarų išaugino „Oasis“ sugrįžimo turas.