Beyonce dukros debiutas „Met Gala“ nepaliko abejingų: 14-metė kaustė susirinkusių žvilgsnius

14-metė pirmą kartą žengė „Met Gala 2026“ raudonuoju kilimu kartu su garsiais tėvais ir tapo viena daugiausiai aptarinėjamų vakaro viešnių.
Stilingai pasipuošusi paauglė demonstravo pasitikėjimą savimi – ji vilkėjo pieno spalvos suknelę bei prie jos derantį švarką, įvaizdį papildė akiniais nuo saulės ir sidabriniais aukštakulniais.
Blue Ivy drąsiai pozavo fotografams tiek viena, tiek kartu su mama Beyonce ir tėčiu Jay-Z.
Mados gerbėjai netruko pastebėti, kad mergina vis labiau seka garsiosios mamos pėdomis.
Blue Ivy jau ne vienerius metus vadinama jaunąja stiliaus ikona, o anksčiau ji yra pasirodžiusi ir scenoje kartu su Beyoncé turo „Cowboy Carter“ metu.
Emocijų neslėpė ir pati Beyonce. Kalbėdama apie dukros debiutą prestižiniame renginyje atlikėja džiaugėsi galėdama šia akimirka mėgautis kartu.
„Tai atrodo nerealu. Ji atrodo stulbinamai. Neįtikėtina tuo dalintis su ja“, – teigė atlikėja.