ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė savo mylimąjį olimpietį nušovusi dainininkė ir aktorė Claudine Longet

2026 m. gegužės 16 d. 13:21
Lrytas.lt
Mirė 84-erių prancūzų dainininkė ir aktorė Claudine Longet, pasaulyje išgarsėjusi ne tik dėl savo muzikinės karjeros ir santuokos su legendiniu atlikėju Andy Williamsu, bet ir dėl skandalingos istorijos – 1976-aisiais ji mirtinai pašovė olimpietį slidininką Vladimirą „Spiderį“ Sabichą.
Daugiau nuotraukų (3)
Apie C.Longet mirtį pranešė jos sūnėnas Bryanas Longet. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo jautria žinute, kurioje tetą pavadino įkvėpimu ir „dar viena žvaigžde danguje“.
Paryžiuje gimusi C. Longet išgarsėjo dar šeštajame dešimtmetyje, kai buvo pastebėta televizijoje ir pakviesta dirbti į garsųjį Las Vegaso „Tropicana“ kazino. Ten ji susipažino su dainininku Andy Williamsu – pora susituokė 1961-aisiais ir tapo viena ryškiausių pramogų pasaulio šeimų Amerikoje, tačiau vėliau pasuko skirtingais keliais.
C. Longet nuolat pasirodydavo itin populiarioje „The Andy Williams Show“ laidoje, vaidino kine, įrašė septynis albumus ir buvo žinoma dėl švelnaus, romantiško balso. Vis dėlto jos karjerą galutinai užtemdė tragedija Aspene.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

1976 m. kovą C. Longet nušovė savo mylimąjį – garsų amerikiečių slidininką Vladimirą Sabichą. Ji tvirtino, kad šūvis buvo nelaimingas atsitikimas, kai ji esą bandė išmokti naudotis ginklu. Teismo metu paaiškėjo, kad moteris juokaudama nukreipė ginklą į sportininką ir ištarė „bang, bang“, tačiau ginklas iššovė.
Nors iš pradžių jai grėsė iki dešimties metų kalėjimo, teismas C. Longet pripažino kalta tik dėl neatsargaus nužudymo. Jai buvo skirta 30 dienų kalėjimo bausmė.
Susiję straipsniai
Mirė svetur žinomas žurnalistas

Mirė svetur žinomas žurnalistas

Į netikėtai mirusio milijonieriaus paliktą turtą taikosi ir įtakinga teisėja

Į netikėtai mirusio milijonieriaus paliktą turtą taikosi ir įtakinga teisėja

Vilniaus Halės turgaus tualete rastas vyro kūnas

Vilniaus Halės turgaus tualete rastas vyro kūnas

Skandalinga istorija sulaukė milžiniško žiniasklaidos dėmesio visame pasaulyje, o C.Longet buvo praminta Aspeno fatališkąja moterimi. Įvykį vėliau savo kūryboje minėjo ir „The Rolling Stones“, o „Saturday Night Live“ jam skyrė satyrinį skečą.
Po teismo C. Longet pasitraukė iš viešo gyvenimo. Vėliau ji ištekėjo už vieno savo advokatų ir gyveno Aspene bei Havajuose.
Mirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.