Mirė savo mylimąjį olimpietį nušovusi dainininkė ir aktorė Claudine Longet

Apie C.Longet mirtį pranešė jos sūnėnas Bryanas Longet. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo jautria žinute, kurioje tetą pavadino įkvėpimu ir „dar viena žvaigžde danguje“.
Paryžiuje gimusi C. Longet išgarsėjo dar šeštajame dešimtmetyje, kai buvo pastebėta televizijoje ir pakviesta dirbti į garsųjį Las Vegaso „Tropicana“ kazino. Ten ji susipažino su dainininku Andy Williamsu – pora susituokė 1961-aisiais ir tapo viena ryškiausių pramogų pasaulio šeimų Amerikoje, tačiau vėliau pasuko skirtingais keliais.
C. Longet nuolat pasirodydavo itin populiarioje „The Andy Williams Show“ laidoje, vaidino kine, įrašė septynis albumus ir buvo žinoma dėl švelnaus, romantiško balso. Vis dėlto jos karjerą galutinai užtemdė tragedija Aspene.
1976 m. kovą C. Longet nušovė savo mylimąjį – garsų amerikiečių slidininką Vladimirą Sabichą. Ji tvirtino, kad šūvis buvo nelaimingas atsitikimas, kai ji esą bandė išmokti naudotis ginklu. Teismo metu paaiškėjo, kad moteris juokaudama nukreipė ginklą į sportininką ir ištarė „bang, bang“, tačiau ginklas iššovė.
Nors iš pradžių jai grėsė iki dešimties metų kalėjimo, teismas C. Longet pripažino kalta tik dėl neatsargaus nužudymo. Jai buvo skirta 30 dienų kalėjimo bausmė.
Skandalinga istorija sulaukė milžiniško žiniasklaidos dėmesio visame pasaulyje, o C.Longet buvo praminta Aspeno fatališkąja moterimi. Įvykį vėliau savo kūryboje minėjo ir „The Rolling Stones“, o „Saturday Night Live“ jam skyrė satyrinį skečą.
Po teismo C. Longet pasitraukė iš viešo gyvenimo. Vėliau ji ištekėjo už vieno savo advokatų ir gyveno Aspene bei Havajuose.