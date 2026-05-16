Mirė svetur žinomas žurnalistas

Apie netektį pranešė jo bičiulio Williamo Kapferio vardu kalbėjęs viešųjų ryšių atstovas Seanas Katzas.
Per daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą R. Reedas tapo vienu ryškiausių kultūros kritikų JAV. Jis parašė aštuonias knygas, vaidino kine, o filme „Superman“ pasirodė pats savęs vaidmenyje. Kritikas bendravo su ryškiausiomis Holivudo žvaigždėmis, tarp jų – ir aktore Angela Lansbury.
Vis dėlto R. Reedas garsėjo ne tik aštriais kino vertinimais, bet ir skandalingais pasisakymais. Vienas labiausiai aptarinėtų – jo teiginys, kad aktorė Marlee Matlin „Oskarą“ už filmą „Children of a Lesser God“ esą laimėjo iš gailesčio. Vėliau daug kritikos sulaukė ir jo komentarai apie aktorės Melissos McCarthy svorį bei išvaizdą.
Kino pasaulyje jis buvo žinomas kaip itin reiklus ir dažnai nostalgiškai praeitį idealizuojantis kritikas.
„Man patinka tiek pat filmų, kiek ir nepatinka. Tačiau man atrodo, kad skęstame vidutinybėse. Stengiuosi kiek įmanydamas kelti žmonių sąmoningumo lygį. Labai sunku priversti žmones žiūrėti gerus filmus“, – 2018 m. „The New York Times“ sakė R. Reedas.
Jis gimė 1938 m. spalio 2 d. Fort Vorte, Teksase. Vaikystėje kartu su šeima daug keliavo po pietines JAV valstijas dėl tėvo darbo.
Savo karjerą jis pradėjo dirbdamas „20th Century Fox“ viešųjų ryšių skyriuje filmo „Cleopatra“ kūrimo metu, tačiau vėliau buvo atleistas mažinant biudžetą.
Pats R. Reedas yra pasakojęs, kad į kino žurnalistiką pateko beveik atsitiktinai – keliaudamas po Europą ieškojo būdų užsidirbti pinigų kelionei namo ir pradėjo rašyti straipsnius.
1960–1970 metais jis tapo itin paklausiu žurnalų ir laikraščių autoriumi bei dažnu televizijos laidų svečiu. Jo tekstai buvo publikuojami „Vogue“, „Esquire“, GQ“ ir kituose garsiuose leidiniuose.
Vienas žinomiausių jo darbų – 1967 metais publikuotas aktorės Avos Gardner portretas „The New York Times“ leidinyje.
Be žurnalistikos, R. Reedas kartais pasirodydavo ir kine. Jis vaidino filmuose „Myra Breckinridge“ bei „Inchon“.
R. Reedas niekada nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų. Dar šių metų pradžioje jis kalbėjo apie tai, kaip norėtų būti prisimenamas.
„Norėčiau, kad mane prisimintų kaip žmogų, kuris iš tiesų stengėsi viską padaryti geriau. Ar bent jau mokėjo įvertinti gerus dalykus, kai jie nutikdavo. Ne kaip bambeklį. Nes toks realiame gyvenime nesu“, – sakė jis.